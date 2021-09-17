Acıpayam Belediyesi’nden satılık tarla ve dükkanların listesi

Denizli’de Acıpayam Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 32 tarla ile 8 adet dükkanı ihale ile satıyor. Acıpayam Belediyesi’nden satılık tarla ve dükkanların listesi ve ihale tarihi haberimizde: