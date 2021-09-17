Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Denizli’de Acıpayam Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki bazı taşınmazları satıyor.
Acıpayam Belediyesi'nin ihale ile satılacak olan taşınmazlar 32 tarla ile 8 dükkandan oluşuyor.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 07.10.2021 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer ve Başvuru Adresi: Belediye Encümen salonu
Acıpayam Belediyesi’nden satılık tarla ve dükkanların listesi için TIKLAYIN.
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