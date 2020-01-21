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Ak Parti Haymana İlçe Başkanlığı görevine İsmail Can atandı

Ak Parti Genel Merkezi tarafından Haymana İlçe Başkanlığı görevine İsmail Can atandı.
Ak Parti Haymana İlçe Başkanlığı görevine İsmail Can atandı

AK Parti Genel Merkezi tarafından, bir süre önce Rüstem Kandemir’den boşalan Haymana İlçe Başkanlığı görevine İsmail Can atandı. Can, mazbatasını AK Parti Genel Merkezi’nde partisinin teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in elinden aldı. 

HAYIRLAR DİLEDİ

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda Haymana İlçe Başkanlığına Sn. İsmail Can atanmıştır. İlçemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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