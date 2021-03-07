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AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'daki kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili, "Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün akşam Samsun'da İbrahim Z.'nin, eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat dövmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, olayın herkesi derinden yaraladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın'da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz. Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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