AK Parti'den uyarı: Her şey mahvolur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

CHP, hırçınlaşan üslupla seçimle uğraşmak yerine sürece karar veren hakemle kavga etmeye devam ediyor.

Sempatik mesajlar vermek hukuki sürecin alternatifi değildir, sempatik mesajlarla hukuki sorunları örtbas edemezsiniz.

AVRUPA PARLAMENTOSU SEÇİMLERİ

Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla devam ediyorlar.

Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike.

SURİYE VE İDLİB

Rejim güçleri sivil yerleşim birimlerini ve okulları hedef alarak yeni katliamlara imza atıyor. Bu, İdlib muhtırasının açıkça rejim tarafından sabote edilmeye çalışıldığına dair bir tablodur.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ DOĞALGAZ KRİZİ VE BATI'NIN İŞİ "OLDUBİTTİ"YE GETİRME ÇABASI

Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine dönük ortaya çıkan her saldırı girişimine karşı hak edilen cevap en kararlı şekilde verilecektir.

Provakatif yaklaşımların hiçbir kıymeti yok. Türkiye kendisinin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini koruyacaktır.

Uluslararası hukukun vadettiği gibi Kıbrıs'ın etrafındaki kaynaklar iki kesime aittir.

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI

Güçlü bir NATO müttefiki olarak Türkiye'nin güvenliğinin artması bütün NATO müttefiklerine katkı sağlayacaktır.

ABD - İRAN GERGİNLİĞİ

ABD ile İran arasında giderek yükselen tansiyonla ilgili daha önce yaptığımız basın toplantılarında, nükleer anlaşma zemininde yaşanan mutabakatın ABD tarafından feshedilmesinin çok zararlı sonuçları olacağını söylemiştik.

"ABD'NİN ANLAŞMADAN ÇEKİLMESİ VE EK YAPTIRIM AÇIKLAMALARI KRİZİ TIRMANDIRDI"

Bu anlaşma aslında çok olumlu sonuçlar doğurmuştu. İran'ın nükleer faaliyetleri denetleniyordu. Ve İran da bu denetlemeye olumlu yaklaşıyordu.

ABD'nin 8 Mayıs 2018'de çekilmesinin yıl dönümünde Başkan Trump, yeni bir takım yaptırımlar açıkladı. Ve bunun karşılığında da İran bir takım yükümlülüklerinden resmen çekildiğini açıkladı.

Tabi ki bunun üzerine, Avrupalı ülkelerin de hareketlenmesi söz konusu oldu.

ABD'nin İran'a yönelik olarak, gerginliği daha da yükseltecek azami baskı politikası dünyanın her tarafından ve Amerika'nın içinden de tepki görüyor.

"SAVAŞ VE ÇATIŞMA SÖYLEMLERİ ÇOK TEHLİKELİDİR"

Bu gerginlik sürerken, Başkan Trump'ın Twitter hesabından ve başka yerlerden çatışma ve savaştan bahseden yorumlar yapılmaya başlandı. Bu son derece tehlikeli bir durumdur.

"BÖLGEMİZ, KAPASİTESİNİN ÇOK ÜSTÜNDE BİR GERGİNLİKLE KARŞI KARŞIYA!"

Bölgemiz, yeni bir gerginliği kaldıracak bir kapasiteye sahip değildir. Bölge, kapasitesinin çok üstünde bir gerginlikle karşı karşıyadır.

Doğu Akdeniz'den Irak'a kadar bütün bu coğrafyada büyük bir gerginlik var. Basra Körfezi'nde, Hürmüz Boğazı'nda...

"HER ŞEY MAHVOLUR"

Tüm bu gerginliklerin üstüne yeni bir sıcak çatışmanın eklenmesi demek, her şeyin mahvolması anlamına gelir. Bu, yapılacak en büyük yanlış olur.

Bu bölgede asker artırmak, sıcak çatışmaya yol açabilecek, ülkeleri tehdit edebilecek yaklaşımlardan uzak durulmalıdır. Bölgemizde istikrar ve huzur müzakerelerle sağlanmalıdır.