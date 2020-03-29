  • BIST 88.125
  • Altın 337,580
  • Dolar 6,4499
  • Euro 7,1137
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 6 °C
»

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Akhisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.56'da Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 7 yaşındaki Abdullah'ı üvey annesi hortumla döverek öldürdü!28 Mart 2020 Cumartesi 16:31
  • Sevindiren haber Rusya'dan geldi: Koronavirüs ilacı28 Mart 2020 Cumartesi 16:28
  • Şehirler arası yolculuk yapacaklar dikkat: 14 gün karantina!28 Mart 2020 Cumartesi 16:06
  • Yasak dinlemeyen İstanbullular yine sahillere gitti!28 Mart 2020 Cumartesi 14:36
  • İspanya'da koronavirüse bir günde 832 kurban28 Mart 2020 Cumartesi 14:35
  • ABD'de 5 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi28 Mart 2020 Cumartesi 14:32
  • Kovid-19 ile mücadelenin en önemli silahlarından biri: Güçlü bağışıklık sistemi28 Mart 2020 Cumartesi 13:35
  • Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı28 Mart 2020 Cumartesi 12:50
  • KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm28 Mart 2020 Cumartesi 12:48
  • Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 600 bini geçti28 Mart 2020 Cumartesi 12:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti