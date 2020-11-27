AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri imamı' Kemal Batmaz

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imamlardan” Kemal Batmaz, “yönetici sıfatıyla” bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada yargılanan sanıkların güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezası kalmadı.

Akıncı Üssü'nde o gece darbeyi yöneten sivil imamlardan Kemal Batmaz da cezalandırılanlar arasında yer aldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Batmaz'ın darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında birçok kez ABD'ye giderek elebaşı Gülen ile görüştüğü tespit edildi.

1 Ocak 2016'da ABD'ye girişi sırasında Newark Havaalanı gümrük görevlilerince şüphe üzerine mülakata alınan Batmaz, Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen"in yanında kalacağını belirtti.

Batmaz, darbe girişiminden hemen önce Adil Öksüz ile ABD'ye gitti. 11 Temmuz'da İstanbul'dan New York'a aynı uçakla seyahat eden Batmaz ve Öksüz, örgütün elebaşı Gülen'den son talimatları alıp 13 Temmuz'da yine aynı uçakla Türkiye'ye döndü.

Batmaz, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ'cü askerlere emirler verdi.

Batmaz'ın faaliyetleri, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in baş selamı vermesi, Batmaz'ın yapılanmadaki konumunu gözler önüne serdi.

Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Akıncı Üssü'nden diğer sivil imam Harun Biniş ile kaçarken yakalanan Batmaz, savcılık ifadesinde "arsa bakmaya" gittiğini iddia etti.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk savunmasını 2 Ağustos 2017'de yapan Batmaz, Akıncı Üssü'ndeki görüntülere rağmen diğer sivil sanık Harun Biniş ile tarla bakmak için sözleştiklerini belirterek, "Ben Ankara'yı bilmiyorum. O, yer gösterecek, ben de piyasa araştırması yapıp yardımcı olacaktım." dedi.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, "Sizce 15 Temmuz emlak bakmak için uygun bir gün mü?" sorusuna karşılık Batmaz, Harun Biniş'e söz verdiği için gitmek durumunda kaldığını söyledi. Batmaz, "Evet, hayatın olağan akışına uygun değil ama söz vermiş olmam nedeniyle gittim." ifadesini kullandı.

Mahkemede, Akıncı Üssü ile Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri izletilen Batmaz, 143. Filo'daki kişinin kendisi olmadığını, Atatürk Havalimanı'ndaki görüntülerin ise kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine görüntülerle Batmaz'ın değişik açılardan çekilen fotoğraflarının karşılaştırılması sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ekrana yansıtılarak, Akıncı Hava Üssü'ndeki görüntülerin kendisine ait olduğu yönünde "kesin tanımlama" raporu verildiği belirtildi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde vurulacak hedeflerin belirlenmesi ve bu yerlerin bombalanması yönünde diğer sivil imamlarla birlikte FETÖ'cü askerlere emirler veren Batmaz, 3 Kasım'da yaptığı son savunmasında mahkeme heyetine yönelik, "Ben yolun başındayım, yolun başında olanların son sözü olmaz." dedi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılanan Kemal Batmaz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15’i asker, 4’ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

46 sanığa "müebbet hapis" cezası, 19 sanığa "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.