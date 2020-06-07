Aleyna Çakır'ın o dayaktan sonra verdiği ifadeye ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde, kendini asarak intihar eden ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen'in (21) erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü olayın ardından polise verdiği ifadesine DHA ulaştı.

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, Keçiören ilçesindeki evinde, geçen çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etti. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit U.'nun 17 Nisan günü bayıltasıya kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ BÖYLE ANLATMIŞ

Esen'in kendisine geldikten sonra karakola giderek koruma talep ettiği ve şikayetçi olduğu ifadesine DHA ulaştı. Şiddet olayından yaklaşık 1,5 ay sonra hayata veda eden genç kız, ifadesinde, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“17 Nisan günü 04.00 sıralarında Ümit U.’nun arkadaşı ve benim de tanıdığım E.Ö. eve geldi. Kapıyı çalıp, 'Ümit hakkında konuşmak istiyorum' dedi. Kapıyı araladığımda ikisi de kapıyı iterek, zorla içeri girdi. Evde arkadaşım M.A. da bulunuyordu. Ümit içeri girer girmez ‘O…. seni öldüreceğim, sen bittin, seni yaşatmayacağım’ diyerek, boğazımı sıktı ve yumruk atmaya başladı. Astım hastası olduğum için salonun ortasında bayılmışım. Yaklaşık 20 dakika kadar baygın kalmışım. Kendime geldiğimde Ümit U’nun beni bayılttıktan sonra yerde yatarken telefonuyla Instagram’dan canlı yayın yaptığını öğrendim. Beni tehdit eden ve hakaretler eden Ümit'ten şikayetçiyim. Koruyucu tedbirlerin alınmasını talep ediyorum."

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Ümit U. ise ifadesinde “Benim kız arkadaşım olur. Ayrıldık. Olay günü de arkadaşım E.Ö.’yle birlikte evine gittik. E.Ö. kapıyı çaldı. Konuşmak istediğimi söyledim. Eve bizi kendisi aldı. Eşyalarımı istedim. Vermeyeceğini belirterek, kesmeye başladı. Bu sırada tokat attım. Sinir krizine girdi ve bayıldı. Yanında bulunan kız arkadaşı M.Ö. de 'Siz gidin ben ilgilenirim' deyince, evden ayrıldık" diye konuştu.

CANLI YAYINI YAPMADIM

Ümit Ö., Instagram'dan canlı yayın yapıp yapmadığının sorulması üzerine de “Ben ne tehdit ve hakaret ettim. Ne de Instagram’dan canlı yayın yaptım. Öyle bir şey olmadı” dedi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Ümit U.'nun yaptığı canlı yayına ait görüntüler ise genç kızın intiharının ardından ortaya çıktı.

'CANLI YAYIN YAPINCA EVİ TERKETTİM'

Ümit Ö’nün yanında olan E.Ö. ise, “Ümit'in eşyalarını almak üzere gittik. Kendi rızasıyla bizi içeri aldı. Ümit, eşyalarını isteyince, tartışma çıktı. Ben darbettiğini görmedim. Sema’nın baygın şekilde yattığını gördüm. Ümit, cep telefonuyla Instagram’dan canlı yayın yapınca çok sinirlendim. Hemen evden ayrıldım. Ümit’in aracı olmadığı için ben götürdüm” şeklinde konuştu.

ELLERİNDE VE BACAKLARINDA MORLUKLAR VARDI

Öte yandan intihar olayından sonra olay yerinde tutulan polis tutanağında, genç kızın, boynunda bornoz kuşağı bulunduğu halde yüzüstü yatar vaziyette olduğu, elleri ile bacaklarında morluklar bulunduğu bilgisi yer aldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Aleyna Çakır' müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır" denildi.

S.E.'nin darbedilmesiyle ilgili olarak da kamu davası açıldığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.'nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir" ifadelerine yer verildi.

ÜMİT U.'NUN SAVCLILIK İFADESİ

Ankara'da, evinde kendini asarak yaşamına son veren ve 1,5 ay önce erkek arkadaşı Ümit U. (22) tarafından bayıltana kadar dövüldüğü görüntüler ortaya çıkan Sema Esen'in (Aleyna Çakır) ölümüne ilişkin soruşturma, savcılık raporuna yansıdı. Raporda, olay yeri incelemesi ve ölü muayenesinin ardından, Sema Esen'in yakınları hazırda bulunmadığı için erkek arkadaşı Ümit U.'nun detaylı ifadesinin alındığı kaydedildi.

Raporda yer alan Ümit U.'nun ifadesine göre; ikili, olaydan önceki akşam Sema Esen'in çalıştığı eğlence mekanından birlikte çıkıp, Esen'in evinde yemek yedi. Ümit U., Esen ve 2 arkadaşı daha gece saat 23.00 sıralarında Etlik'te bir seyyar kokoreççiye gitti. Ümit U. daha sonra arkadaşı S.E.'nin otomobili ile Sema Esen'i evine bırakıp, başka bir arkadaşı M.C.Ç.'nin Gazi Mahallesi'ndeki evine gidip alkol almaya başladı. Sema Esen, erkek arkadaşı Ümit U.'nun M.C.Ç. ile görüşmesini istemediği için aralarında WhatsApp üzerinden tartışma çıktı. Esen'in gönderdiği mesajlarda, intihar edeceğini ima eden ifadeler yer aldı.

Ümit U., geceyi babasının evinde geçirdikten sonra, sabah kendine geldiğinde Sema Esen'in mesajlarını yeniden okuduğunu, kendisini aradığında da cevap alamadığını söyledi. Bunun üzerine Esen'in arkadaşı olan B.G.'den yardım istediğini belirten Ümit U., B.G.'nin çilingir çağırarak eve girdiğinde Esen'in cansız bedeniyle karşılaştığını kaydetti.

'SON ATTIĞIM FOTOĞRAF OLACAK'

Rapora göre; Ümit U.'nun incelenmesi için kendi rızası ile kolluk birimlerine teslim ettiği cep telefonunda yapılan incelemede, Esen'den gelen şu WhatsApp mesajlarına ulaşıldı:

"Acil aç.", "Hemen telefonu aç ara beni." (ağladığı fotoğraf var), "Bu halime iyi bak.", "Bu sana attığım son mesaj olacak, belki.", "Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık.", "Benim hayatımda annem babam yok, kimsem yok.", "Şimdi sana söylediğimi iyi dinle." "Şimdi, şu an kendi canımdan vazgeçiyorum.", "Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse.", "Anamı, babamı, seni geldiğinde bu eve beni canlı bulamayacaksın.", "Her şey, herkes benim için bugün son bulacak.", "Herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum, bu saatten sonra."

Mesajların, Esen'in olay yerinde bulunan cep telefonu da incelenerek teyit edildiği belirtilen raporda, ceset üzerinde herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanılmaması, kimlik tanığı ve diğer tanık beyanlarının birbirleri ile örtüşmesi ve intihar notu niteliğindeki cep telefonu mesajlarının olayın intihar olduğu yönünde kanaat oluşturduğundan Ümit U.'nun şüpheli olarak değerlendirilmediği ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.