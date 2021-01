Allah’ın Verdiği Nimetlere Şükretmek - Rızık

İnsanı en güzel şekilde yaratan Yüce Allah ona duyması için kulaklar, görmesi için gözler ve birde kalp vermiştir. Hayatımız boyunca ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi her şeyi onun hizmetine sunmuş ve dünyayı onu hoşnut edecek her türlü nimetlerle donatmıştır. Allah (C.C) bizlere çeşit çeşit nimetler vermiştir. Allah’ın bize verdiği her şey aslında insanların rızkıdır. Yeryüzünü dengede tutması için heybetli dağlar yerleştirmiştir.

Doğal güzelliklerin yanı sıra yön bulmayı sağlayan nehirler, yollar, yıldızlar ve daha nice işaretler var etmiştir. Bizler bilmeliyiz ki Cenabı Allah yarattığı bir canlının rızkını da vereceğini bildirmiştir. Sıcaktan koruyan gölgeler ve elbiseler, savaşta giyilen giysiler ve dağlarda ki barınaklarda Rahmanın kullarına hediyesidir. İnsana sağlanan bütün bu imkânlar nimet olarak adlandırılır. Ancak sadece bunlar değildir, nimet kişinin hayat arkadaşı olan eşi, yaşamasına anlam kazandıran ve neşe katan çocukları ile torunları da ilahi nimetlerdendir. İnsanların rızık ve nimetlerinden yararlanmak yaşam boyu ihtiyacımız olan ve bunlara her daim şükür etmemiz gereken kulluk görevimizdir. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur; “Duyduğu incitici sözlere karşı Allah’tan daha sabırlı davranabilen kimse yoktur. Ona ortak koşarlar, çocuğu olduğunu söylerler, ama Allah onlara afiyet vermeye ve rızıklandırmaya devam eder” demiştir.

İnsanların inkâr olmalarına rağmen ve dünyadaki bütün insanlığın kötü kişiler olmasına rağmen Cenabı Allah hiçbir zaman kulunun zor durumda kalmasını istememiştir. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir, mümin sahip olduğu şeylere şükreden kimsenin varlığını kıskanmayandır. Elindeki ile yetinmek müminin vasıflarından biri olmalıdır, Müminde geçim sıkıntısına girmemeli, çünkü rabbimizin her daim rızıklandıracağını bilmelidir. Cenabı Allah cahiliye argolarına şöyle seslenmiştir; “Fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürmeyin onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Başlarınız hareket ettiği yaşadığınız sürece rızık konusunda ümitsizliğe düşmeyin, çünkü şüphesiz annesi insan kıpkırmızı ve çıplak olarak doğurur sonra yüce Allah onlara rızık verir.” (Rum-Zümer suresi)

Biz kulları olarak Allah’ın verdiği her türlü nimetlere şükretmeli hiçbir zaman aşırıya gitmemeliyiz. Allah’ın bize verdiği rızık ve nimetleri gereği gibi kullanmalı onun bu sonsuz verdiği nimetlere şükür etmeliyiz. Allah’a en güzel şekilde şükretmeli ona olan görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun Selam ve Dua ile.