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Almanya'dan getirilen Türk vatandaşından yurt dışından tahliyeye övgü

Türkiye'nin koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşları sonlandırmasının ardından Almanya'dan THY'nin uçaklarıyla ülkeye getirilen Türk vatandaşlarının Samsun'da kaldıkları yurtlardaki karantina süreci devam ediyor.
Almanya'dan getirilen Türk vatandaşından yurt dışından tahliyeye övgü

Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkeye dönüşleri sağlanan Türk vatandaşlarından Mustafa Kaya, "Gururlandım. Hayatımda ilk defa yurt dışında Türk olmanın pozitif ayrımcılığını yaşadım. Çok duygulandım, tabii göğsüm kabardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü çalışma ile Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyeleri sürüyor.

Uçuşlar iptal edildikten sonra Almanya'nın Düsseldorf kentinden dönmek isteyen 196 Türk vatandaşı, 23 Nisan'da Türk Hava Yollarının (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye getirildi.

Samsun Çarşamba Havalimanında İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve AFAD'a bağlı ekiplerce uçağın içinde sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüslerle götürüldükleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alındı.

Burada kalan Türk vatandaşlarından 47 yaşındaki Mustafa Kaya, AA muhabirine, karantinada her şeyin çok güzel olduğunu söyledi.

"7 yıldızlı konforunda bir karantina süreci yaşamaktayız"
Devletin tüm kurumlarıyla dört dörtlük hizmet verdiğini vurgulayan Kaya, "Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Her yer pırıl pırıl, çok rahat. Sürekli kapımız çalınıyor. 'İhtiyacımız, eksiğimiz var mı?' diye sorulmakta. Burada 7 yıldızlı konforunda bir karantina süreci yaşamaktayız, çok memnunuz." diye konuştu.

Yolculuklarının Düsseldorf kentinden başladığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Düsseldorf Havalimanına gelince çok şaşırdım. Baktım ki havaalanında Türklerden başka kimse yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta çıkarma yapmış. Koca Düsseldorf Havaalanını müthiş bir çalışmayla ve büyük bir organizasyonla kapatmış. Gururlandım. Hayatımda ilk defa yurt dışında Türk olmanın pozitif ayrımcılığını yaşadım. Çok duygulandım, tabii göğsüm kabardı. Oradaki Almanlar da şaşırdı, personel, polisler, gümrükçüler...

Düşünün, Almanya'da 20 milyonu aşkın yabancı yaşıyor ama sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti müthiş bir çalışmayla vatandaşı için böyle bir seferberlik başlatıyor. Müthiş bir hadise. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu orada gördük, yaşadık ve devletimizin vatandaşına ne kadar değer verdiğini bizzat gördük."

Kaya, vatandaşlarını kriz zamanında zor durumdan kurtarıp Türkiye'ye getiren Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir başarı gösterdiğine işaret etti.

"Bana göre dünyaya insanlık dersi verdi, çok güzeldi." diyen Kaya, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek isterim. Bütün bunları yaşadıktan sonra sizlerin kıymetini çok daha iyi anladım. Anladım ki sizin varlığınız bizim en büyük güvencemiz. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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