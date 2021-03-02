  • BIST 1.527
  • Altın 404,056
  • Dolar 7,2997
  • Euro 8,7780
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -3 °C
»

Altın fiyatları sert düşüş yaşandı

Geçtiğimiz hafta sert yükseliş yaşayan altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. İşte güncel altın fiyatları
Altın fiyatları sert düşüş yaşandı

Yaklaşık dört aydır düşüşte olan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş yaşamıştı ancak dün tekrar düştü. Bu nedenle de canlı altın fiyatları yatırımcılar için yeniden gündemin başlarındaki yerini aldı. Altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar yeni ayın başında Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 402,25

SATIŞ(TL) 402,34

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 658,00

SATIŞ(TL) 676,00

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.315,00

SATIŞ(TL) 1.357,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 2.624,00

SATIŞ(TL) 2.710,00

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATO Başkanı Baran: Salgına rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8'lik büyümeyle kapatması büyük başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 16:36
  • İSTİB Başkanı Ali Kopuz: Pandemiye rağmen yüzde 1,8 büyüme başarıdır01 Mart 2021 Pazartesi 14:10
  • MÜSİAD Başkanı Kaan: Salgının gölgesinde yüzde 1,8'lik büyüme takdire şayandır01 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Türkiye geçen yıl Kovid-19 salgınına rağmen Çin ile birlikte en yüksek büyümeye imza atan ülke oldu01 Mart 2021 Pazartesi 13:29
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto paralarla ilgili gelişmeleri takibe aldı01 Mart 2021 Pazartesi 13:16
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Büyümenin sürdürülebilir olması için var gücümüzle çalışacağız01 Mart 2021 Pazartesi 13:06
  • İTO Başkanı Avdagiç: Büyümede lokomotif, imalat sanayii oldu01 Mart 2021 Pazartesi 13:05
  • Türk deri sektörü, Avrupa'dan gelen alım talepleriyle umutlarını artırdı01 Mart 2021 Pazartesi 13:01
  • İstanbul'da şubatta perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı01 Mart 2021 Pazartesi 13:01
  • Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl yaklaşık 1,4 milyon gıda denetimi gerçekleştirdi01 Mart 2021 Pazartesi 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti