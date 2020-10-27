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Altın fiyatları yükselişe devam ediyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ve ardından bu haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatları ivmesini korudu ve güne 496 lira seviyelerinden başladı. Çeyrek altın ise 808 lira seviyelerinden satılıyor.
Altın fiyatları yükselişe devam ediyor

Son dönemde yatırımcıların odağında olan altın, yükselişine devam ediyor. Özellikle pandemi sürecinde yatırımcısına kazandıran altın fiyatları, haftaya yükselişle başlamasının ardından bugün gram altın fiyatı 496 lira seviyelerinde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta T.C. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrasında dövizde yaşanan yükselişle desteklenen altın fiyatlarına dair son gelişmeleri derledik.

Altın fiyatları bugüne yükselişle başlarken, gram altın fiyatı 496 lira oldu. 496,14 liradan alınan gram altın, 496,23 liradan satılıyor. Yatırımcıların en fazla yatırım yaptığı birimlerden biri olan çeyrek altın ise 791,21 liradan alınırken, 808,98 liradan satılıyor. Diğer yandan yarım altın ise 1.577,47 liradan alınırken, 1.617,96 liradan satılıyor.

Gram altın: 496,25
Çeyrek altın: 808,98
Yarım altın: 1.617,96
Cumhuriyet altını: 3.324,00
Ata altın: 3.344,78
Beşli altın: 16.328,07
İkibuçuk altın: 8.035,39
Ziynet altın: 3.226,03

EMTİA FİYATLARI GÜÇLENECEK

Evrim Küçük'ün haberine göre Saxo Bank tarafından hazırlanan raporda ABD Başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın emtia fiyatlarının yükselme potansiyelinin olduğunu söyledi.

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