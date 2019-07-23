Altındağ'da 5 köye 5 park

Altındağ Belediyesi, köyden mahalle statüsüne geçen; Peçenek, Tatlar, Gicik, Kavaklı ve Aydıncık'a vatandaşların sosyalleşebileceği parklar yapıyor.

Altındağ Belediyesi'ne bağlı 5 köyde muhtarların ve vatandaşların talepleri doğrultusunda park yapımı için çalışmalar başladı. Köy statüsünden mahalleye dönüşen; Peçenek, Tatlar, Kavaklı ve Aydıncık'ta parkların yapım çalışmalarına başlanırken, Gicik'e yapılacak park için ise yer tespit çalışmaları devam ediyor. Çocukların oyun oynayabileceği ve vatandaşların aileleriyle beraber güzel zaman geçireceği parklarda her detay düşünüldü. Oyun gruplarının ve yeşil alanların yer alacağı parklarda, vatandaşlar kamelya ve banklarda aileleriyle beraber güzel havanın tadını çıkarabilecek. Minikler ise oyun gruplarında arkadaşlarıyla oyun oynamanın mutluluğunu yaşayacak.

"HER NOKTAYA EŞİT HİZMET"

Altındağ'ın her noktasına eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altındağımızın her noktasına eşit hizmet götürmek için çalışmalarımıza başladık. Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı yeşille buluşturmak için köylerimizde 4 parkımızın inşaatına başladık. Yapılacak bir park içinse yer tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden yapacağımız parklar hemşehrilerimize hayırlı olsun. Altındağlı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz "dedi.

