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Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor

Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor. Altındağlı vatandaşlar el ele, gönül gönüle şanlı ordumuzun zaferi için duaların edileceği, "Dua gecesi"nde bir araya geliyor.
Altındağ'da eller Türk ordusu için semaya kalkıyor

Altındağlı vatandaşlar Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, ordumuzun sağlık ve başarısı için bir araya gelecek. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla organize edilen anlamlı gecede, Türk ordusunun muzaffer olması için eller ve gönüller duada birleşecek. 12 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de, Doğantepe Mahallesi'nde bulunan Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı "Gecede Altındağlı hemşehrilerimizle birlikte el ele vereceğiz, dualar edeceğiz. Fetih suresini okuyacağız. Tüm dualarımızı şanlı ordumuzun sağlıkla, sıhhatle ve muvaffakiyetle geriye dönebilmesi için edeceğiz." dedi.

"TÜM ALTINDAĞLILAR DAVETLİ..."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyini PKK/PYD/YPG terör örgütünden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın, milletimiz ve devletimiz için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Şanlı ordumuz zafer için yola çıktı. Yüce Allah, şanlı ordumuzu başlatmış olduğu bu hareketta tez zamanda muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı. "Milletçe birlik ve beraber olmamızın çok hayati önem taşıdığı günlerden geçiyoruz. Gün, birlik olma, el ele verme, her tür tartışmayı rafa kaldırıp aynı bayrak altında ve aynı duanın etrafında birleşme günü..." diyen Başkan Balcı, bu anlamlı etkinliğe tüm Altındağlı hemşehrilerini beklediğini de sözlerine ekledi.
 

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