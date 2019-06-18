Altındağ'da müze kardeşliği

Altındağ'da 5 müze turizme destek vermek amacıyla işbirliği yaptı. Bu işbirliği kapsamında 5 müzenin birinden bilet alan vatandaşlar diğer müzelerden indirimli faydalanacak.

Kültürün ve sanatın başkenti Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Altındağ'da bulunan 5 müzenin iş birliğiyle, müzeleri ziyaret eden misafirlere, bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin dahil olduğu "Müzeler Seni Çağırıyor" kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek.

MÜZELERE DAVET

Kampanya kapsamında, müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret eden bir kişi, diğer 4 müzeye tam bilet değil, indirimli bilet ücreti ödeyerek giriş yapabilecek. Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının artırılması ve müzelerin daha fazla ilgi çekmesi hedefleniyor. Altındağ'ın Ankara'nın en önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ birçoğu kamu ve özel olmak üzere çok sayıda önemli müzeye sahip. Bizde turizme destek vermek için müzeler arası iş birliği yaptık. Bu işbirliği sayesinde müzelere olan ilgi de artacak. Ben herkesi Altındağ'daki müzeleri görmeye davet ediyorum" dedi.

MÜZELER PAZARTESİ GÜNÜ KAPALI

Müzeleri ziyaret etmek ve kampanyadan faydalanmak isteyen ziyaretçilere çok önemli hatırlatma... Kampanya kapsamında yer alan 5 müzenin tamamı Pazartesi günleri kapalı... Sırasıyla müzelerin açılış ve kapanış saatleri şöyle:

-Ulucanlar Cezaevi Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 17: 00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

-Altınköy Açık Hava Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 00:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

-Gökyay Vakfı Satranç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

-Rahmi M. Koç Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00 - 17:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00 - 19:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

-Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi: Pazartesi günleri kapalı... Diğer günler 10:00 - 18:00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

