  • BIST 94.219
  • Altın 252,220
  • Dolar 5,8343
  • Euro 6,5347
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

Altındağ'da yağmur sonrası temizlik

Altındağ Belediyesi, Başkentteki sağanak yağışlar sonrası yüksek kesimlerden akan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için yoğun bir temizlik çalışması yürüttü.
Altındağ'da yağmur sonrası temizlik

Ankara'da devam eden yoğun sağanak yağış sonrası oluşan sel nedeniyle akan topraklar, Altındağ Belediyesi tarafından kamyon ve kepçelerle kaldırıldı. Yüksek bölgelerden akan toprak ve çamurların mazgalları tıkamaması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, sokakları tertemiz hale getirdi. Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Doğantepe, Çamlık, Battalgazi ve Alemdağ gibi dik yokuşların bulunduğu mahalleler başta olmak üzere, Altındağ'ın genelinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, vatandaşlara rahat nefes aldırdı. Sel sularının taşıdığı toprak birikintileri nedeniyle yollar kapanmazken, altyapı giderlerinde de tıkanma yaşanmadı.

gallery_-1-(2)-008.jpg

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çalışmalar hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Metrekareye düşen yağmur miktarının oldukça fazla olduğu günler yaşıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak aldığımız önlemler ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla, bazı olumsuz durumların kısa sürede üstesinden geldik. Sel sularıyla taşınan toprak ve atıkların mazgalları tıkamaması için anında müdahale ettik. Meteorolojiden gelen raporlar doğrultusunda halkımızın olumsuzluklarla karşılaşmaması için ekiplerimiz seferber olmuş durumda" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ'da yağmur sonrası temizlik19 Haziran 2019 Çarşamba 00:32
  • Altındağ'da müze kardeşliği19 Haziran 2019 Çarşamba 00:29
  • 9 yıldır yurtta kalan 17 yaşındaki gencin sır dolu ölümü18 Haziran 2019 Salı 10:57
  • 18 Haziran 2019 Ankara Baraj Doluluk Oranları - ASKİ18 Haziran 2019 Salı 08:28
  • 18 Haziran 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ18 Haziran 2019 Salı 08:27
  • 18 Haziran 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ18 Haziran 2019 Salı 08:26
  • Yenimahalle'de ilaçlama çalışmaları devam ediyor18 Haziran 2019 Salı 00:59
  • Karneyi alan Sayokan’a koştu18 Haziran 2019 Salı 00:59
  • Keçiören'de mobil vezne 18 Haziran 2019 Salı 00:59
  • Altınok'un Huzurevi ziyareti18 Haziran 2019 Salı 00:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti