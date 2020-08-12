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Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bugün bin 448 personelimiz Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonuna başladı.
Amanoslar'da Yıldırım-5 operasyonu başladı

Afet Kriminal İnceleme (AKİ) Temel Eğitim Kursu'nun açılış programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşık bir ay önce "Yıldırım" operasyonlarını başlattıklarını hatırlattı.

Yıldırım operasyonlarının birincisini Cudi, ikincisini Cilo, üçüncüsünü Ağrı ve Kars, dördüncüsünü ise Tunceli Munzur bölgesinde yaptıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibarıyla Yıldırım-5 operasyonuna başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur. 

İnşallah bu yaptığımız operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, Terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile vakarı ile ve devlet geleneği, millet bütünlüğü ile gerekli cevabı verecektir.

Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleriyle o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar, dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiç bir derdi olamasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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