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Amatör lig takımından ‘Elazığ’ kampanyası

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçında evinde Karamürselspor'u ağırlayan Edirnespor, maç gelirlerinin tamamını Elazığ'daki depremzedelere bağışladı.
Amatör lig takımından ‘Elazığ’ kampanyası

Edirne'nin Spor Toto Bal 11'inci grup temsilcisi Edirnespor, 15'inci hafta maçında evinde Karamürselspor'u ağırladı. Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda oynanan maça Edirnespor takımı sahaya, 'Acınız acımızdır #Elazığ #Malatya #Edirneyanınızda' yazılı pankartla çıktı. Edirnespor yönetimi tarafından karşılaşmadan önce maçın tüm gelirinin Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin mağdurlarına bağışlanacağı duyurulmuştu. Çok sayıda taraftar stadı doldurarak hem takımlarını destekledi hem de depremde mağdur olanların yanında olduklarını gösterdi.

'DİĞER KULÜPLERDEN DE BEKLİYORUZ'

Edirne olarak bu gibi afetlerde yardımlaşmayı bilen bir şehir olduklarını söyleyen Edirnespor Başkanı Üner, "Edirne olarak bu tür durumlarda her zaman öncülük yapmış bir iliz. Edirne Belediyemiz de kıyafet ve günlük ihtiyaçlar üzerine yardım kampanyası başlatmıştı. Biz de dün öğle saatlerinde maçın tüm hasılat gelirlerini nakit olarak Elazığ'daki depremzedelere yollama kararı aldık yönetim kurulu olarak. Burada rakamın önemi yok tabi, önemli olan elimizden geldiği kadar yardım edebilmek. Bizler gibi bütün kulüplerin de bu şekilde öncülük yapmasını temenni ediyoruz. Sonuçta bugün onların başına gelenler yarın bizim başımıza da gelebilir. O nedenle bence anlamlı bir kampanya" dedi.

Kaşılaşmayı Edirnespor 2-1 kazandı.

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