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Amatör spor kulüplerinin tesis probleminin çözümü için önerge

MHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Soner Cengiz, Başkent’teki amatör spor kulüplerinin tesis probleminin çözümü için ABB Meclisine önerge verdi. 
Amatör spor kulüplerinin tesis probleminin çözümü için önerge

MHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Soner Cengiz, Başkent'teki amatör spor kulüplerinin tesis problemlerinin çözümü için Meclis Başkanlığına bir önerge verdi. 

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"HER İLÇEDE OLSUN"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına geçtiğimiz günlerde verilen önergede, Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak,  Başkent'in 25 ilçesinde spor müsabakaların oynanabileceği semt sahası ile her mahalleye bir veya birkaç tane spor tesisi yapılmasının sağlanması talep edildi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA 

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