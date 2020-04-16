Başkent’te yüzde 37 civarında seyreden baraj doluluk oranlar uzmanlara göre Başkent’in barajlarındaki özel durum nedeniyle gayet iyi seviyede. Ancak uzman rehavete kapılmadan sıcak yaz günlerini düşünerek tasarruflu kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında zorunluk olmadıkça dışarı çıkılmaması ve haftasonu sokağa çıkma yasağının olması akıllara su kullanımını ve barajlardaki su doluluk oranını akıllara getirdi. Başkent’te barajların doluluk oranı, ASKİ’nin günlük hazırladığı verilere göre bir önce yılla hemen hemen aynı. Geçen yılın 16 Nisan tarihinde yüzde 37,36 iken bu yılın aynı gününde yüzde 36,94 oranında. Konunun uzmanlarının belirttiğine göre bu rakamlar Başkent’in baraj yapısı düşünüldüğünde barajların doluluk oranın iyi seviyede olduğu anlamına gelirken uzmanlar yine de tasarruflu şekilde kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyor.

Ankara barajlarının doluluk oranı ne? Ankara'daki barajlarımız dolu mu?

GEÇEN SENEYLE AYNI

Geçtiğimiz yılın 16 Nisan gününde barajlardaki su miktarı 529.029.000 m3 iken bu yılın aynı gününde rakamlar hemen hemen aynı kalarak 585.258.000 civarında seyrediyor. Barajların kapasitesinin yüzde 37’sine gelen bu rakam uzmanlar için gayet iyi bir oran. Başkent’teki baraj sisteminin farklı özelliği olduğunu belirten uzmanlar yüzde 20 üzerindeki doluluk oranlarının Başkent için gayet iyi sayıldığını fakat rehavete kapılmamak, sıcak yaz günlerini düşünmek gerektiğini belirtiyor.

Hz. Muhammed'in su israfına ilişkin hadisi var mı? Hz. Muhammed' su israfı hakkında ne demiş?

PEYGAMBERİMİZİN SU İSRAFINA İLİŞKİN HADİSİ

Su israfı konusunda Peygamberimiz Hz. Muhammed(SAV) gerek kendi yaşamında dikkat etmiş gerekse etrafındakilere her zaman uyarılarda bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ile bir sahabe arasında geçen diyaloglar Peyfgamber Efendimizin su israfı konusuna gösterdiği hassasiyeti göstermiştir.

İbn Amr bin el-Âs'dan (ra): "Peygamber, abdest almakta olan Sa'd (ra)'ın yanına uğradı ve ona : " Nedir bu israf ?" dedi. " Abdestte israf olur muymuş " diye soran sahabeye Hz. Muhammed, " Evet, sen akar suyun kenarında bulunsan bile '" diye buyurmuştur.

(İbn Mâce, 425)

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