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Ankara hava durumu 13 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 13.06.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 13 Haziran 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (13.06.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 26 derece

En düşük hava sıcaklığı 13 derece

Nem en yüksek %89

Nem en düşük %40

Rüzgar Batı yönünden 9 km/sa

Ankara'da bugün hava (Hafif Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-064.jpg

13 Haziran 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-318.jpg

13 Haziran, 14 Haziran, 15 Haziran, 16 Haziran, 17 Haziran 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-327.jpg

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