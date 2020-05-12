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Ankara hava durumu 14 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 14.04.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 14 Nisan 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (14.04.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 18 derece

En düşük hava sıcaklığı 6 derece

Nem en yüksek %78

Nem en düşük %39

Rüzgar Güneybatı yönünden 21 km/sa

Ankara'da bugün hava (Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-015.jpg

14 Nisan 2021 Ankara saatlik hava durumu

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14 Nisan, 15 Nisan, 16 Nisan, 17 Nisan, 18 Nisan 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-278.jpg

gazeteilksayfa.com

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