  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

Ankara hava durumu 27 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 27.09.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 27 Eylül 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (27.09.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 29 derece

En düşük hava sıcaklığı 16 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %26

Rüzgar Batı yönünden 19 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-27-eylul.jpg

27 Eylül 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-106.jpg

27, 28, 29, 30 Eylül ve 1 Ekim 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-ggn-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orta Asya Cumhuriyetlerinde Entegrasyon Süreci Ve Türk Konseyi’nin Önemi (2)26 Eylül 2020 Cumartesi 05:05
  • Parkinsonlulara ABB'den destek26 Eylül 2020 Cumartesi 04:06
  • Susuz Bir Hayat Mı?26 Eylül 2020 Cumartesi 03:03
  • Araç Giriş-Çıkışları yasaklansın26 Eylül 2020 Cumartesi 02:02
  • Hakem Heyeti’nden beklenen ilk karar geldi26 Eylül 2020 Cumartesi 01:01
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...25 Eylül 2020 Cuma 09:10
  • Veteriner hekimler Görmezden geliniyor25 Eylül 2020 Cuma 05:05
  • Kim İnanırdı?25 Eylül 2020 Cuma 04:04
  • Minibüsçülerden zam talebi "kaçınılmaz oldu”25 Eylül 2020 Cuma 03:03
  • Hayır ve Şer25 Eylül 2020 Cuma 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti