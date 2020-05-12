Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (28.10.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 24 derece
En düşük hava sıcaklığı 11 derece
Nem en yüksek %56
Nem en düşük %31
Rüzgar Güney-Doğu yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
28 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu
28, 29, 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2020 Ankara hava durumu;
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