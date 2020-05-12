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Ankara hava durumu 28 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28.10.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 28 Ekim 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (28.10.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 24 derece

En düşük hava sıcaklığı 11 derece

Nem en yüksek %56

Nem en düşük %31

Rüzgar Güney-Doğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-28-ekim.jpg

28 Ekim 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-134.jpg

28, 29, 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-137.jpg

gazeteilksayfa.com

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