Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.12.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı 6 derece
Nem en yüksek %78
Nem en düşük %54
Rüzgar Doğu yönünden 3 km/sa
Ankara'da bugün hava (Çok Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
3 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu
3 Aralık, 4 Aralık, 5 Aralık, 6 Aralık, 7 Aralık 2021 Ankara hava durumu;
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