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Ankara hava durumu 30 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30.11.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 30 Kasım 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (30.11.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 11 derece

En düşük hava sıcaklığı -3 derece

Nem en yüksek %72

Nem en düşük %30

Rüzgar Doğu yönünden 7 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-30.jpg

30 Kasım 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-162.jpg

30 Kasım ve 1, 2, 3, 4 Aralık 2020 Ankara hava durumu;

ankar-5-gun-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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