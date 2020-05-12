Ankara hava durumu 5 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (05.08.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 18 derece
Nem en yüksek %64
Nem en düşük %12
Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 10 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
5 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu
5, 6, 7, 8 ve 9 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;
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