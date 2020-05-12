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Ankara hava durumu 5 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 05.08.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 5 Ağustos 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (05.08.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 18 derece

Nem en yüksek %64

Nem en düşük %12

Rüzgar Kuzey-Doğu yönünden 10 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-5-agus.jpg

5 Ağustos 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-061.jpg

5, 6, 7, 8 ve 9 Ağustos 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-062.jpg

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