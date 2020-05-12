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Ankara hava durumu 6 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 06.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 6 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (06.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 35 derece

En düşük hava sıcaklığı 20 derece

Nem en yüksek %67

Nem en düşük %15

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 12 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-6-temmuz.jpg

6 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-045.jpg

6, 7, 8, 9 ve 10 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-045.jpg

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