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Ankara hava durumu 8 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 08.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 8 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (08.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 32 derece

En düşük hava sıcaklığı 21 derece

Nem en yüksek %79

Nem en düşük %29

Rüzgar kuzey yönünden 18 km/sa

Ankara'da bugün hava (Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-8-temmuz.jpg

8 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-047.jpg

8, 9, 10, 11 ve 12 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-047.jpg

gazeteilksayfa.com

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