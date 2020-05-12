Ankara hava durumu 8 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (08.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 32 derece
En düşük hava sıcaklığı 21 derece
Nem en yüksek %79
Nem en düşük %29
Rüzgar kuzey yönünden 18 km/sa
Ankara'da bugün hava (Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
8 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
8, 9, 10, 11 ve 12 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.