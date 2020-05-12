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Ankara hava durumu 9 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 09.03.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 9 Mart 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (09.03.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 12 derece

En düşük hava sıcaklığı -1 derece

Nem en yüksek %48

Nem en düşük %25

Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-079.jpg

9 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-243.jpg

9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-248.jpg

gazeteilksayfa.com

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