Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (09.03.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 12 derece
En düşük hava sıcaklığı -1 derece
Nem en yüksek %48
Nem en düşük %25
Rüzgar Batı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
9 Mart 2021 Ankara saatlik hava durumu
9 Mart, 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart, 13 Mart 2021 Ankara hava durumu;
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