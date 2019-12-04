Ankara Kars arası kaç km? Ankara Kars arası kaç saat? Ankara Kars Yol Tarifi, Ankara Kars Otobüs ve Tren Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kars'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KARS ARASI KAÇ KM?
Umaç helvası, Hörre, Kete, Hangel, Erişte pilavı, Haşıl, Feselli, Hasuda, Katmer, Nezik, Bal, Kaşar ve Kaz'ı ile meşhur,
Ani Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Şehitliği, Kars Kalesi, Havariler Müzesi, Fethiye Camii, Menuçehr Camii, St. Gregory Kilisesi ve Aziz Pirkitch Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Kars ile Ankara arası mesafe:
D200/E88 ve D100 üzerinden 1077 km
D260 üzerinden 1145 km
D010/E70 üzerinden 1198 km
ANKARA KARS ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D200/E88 ve D100 üzerinden 12 saat 39 dakika
D260 üzerinden 13 saat 25 dakika
D010/E70 üzerinden 15 saat 23 dakika
Otobüs ile
Ortalama 16 saat 30 dakika
Tren ile
Doğu Ekspresi 1 gün 13 dakika
Turistik Doğu Ekspresi 1 gün 7 saat 3 dakika
ANKARA KARS OTOBÜS ve TREN BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kars'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kars arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kars otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Turgut Reis 100 TL
Doğu Kars 100 TL
Ankara Kars tren bileti fiyatları
Doğu Ekspresi 58 TL
Turistik Doğu Ekspresi 480 TL
ANKARA KARS YOL TARİFİ
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