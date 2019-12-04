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Ankara Kars arası kaç km? Ankara Kars arası kaç saat? Ankara Kars Yol Tarifi, Ankara Kars Otobüs ve Tren Bileti Fiyatları...

Ankara Kars arası kaç km? Ankara Kars arası kaç saat? Ankara Kars Yol Tarifi.. Ankara Kars kaç kilometre? Ankara'dan Kars'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kars arası kaç km? Ankara Kars arası kaç saat? Ankara Kars Yol Tarifi, Ankara Kars Otobüs ve Tren Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kars'a gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KARS ARASI KAÇ KM?

Umaç helvası, Hörre, Kete, Hangel, Erişte pilavı, Haşıl, Feselli, Hasuda, Katmer, Nezik, Bal, Kaşar ve Kaz'ı ile meşhur,

Ani Antik Kenti, Sarıkamış Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Şehitliği, Kars Kalesi, Havariler Müzesi, Fethiye Camii, Menuçehr Camii, St. Gregory Kilisesi ve Aziz Pirkitch Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Kars ile Ankara arası mesafe:

D200/E88 ve D100 üzerinden 1077 km

D260 üzerinden 1145 km

D010/E70 üzerinden 1198 km

ANKARA KARS ARASI KAÇ SAAT?

Otomobil ile

D200/E88 ve D100 üzerinden 12 saat 39 dakika

D260 üzerinden 13 saat 25 dakika

D010/E70 üzerinden 15 saat 23 dakika

Otobüs ile

Ortalama 16 saat 30 dakika

Tren ile

Doğu Ekspresi 1 gün 13 dakika

Turistik Doğu Ekspresi 1 gün 7 saat 3 dakika

ANKARA KARS OTOBÜS ve TREN BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kars'a gitmenin çok yolu var. Peki Ankara Kars arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.

Ankara Kars otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Turgut Reis 100 TL

Doğu Kars 100 TL

Ankara Kars tren bileti fiyatları

Doğu Ekspresi 58 TL

Turistik Doğu Ekspresi 480 TL

ANKARA KARS YOL TARİFİ

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