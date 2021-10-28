Ankara Kartalları Umut Oluyor

Ankara Kartalları adı altında bir grup kuran Beşiktaşlı taraftarlar, hayata geçirdikleri sosyal farkındalık projeleriyle ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Grubun kurucusu Hüseyin Laçin, taraftar gruplarının halk nezdindeki algısını değiştirmek için büyük çaba gösterdiklerini söyleyerek, kurdukları iyilik köprüsünün tüm ülkeye yayılmasını istiyor.

Ankara Kartalları Taraftar Grubu Başkanı Hüseyin Laçin, kurdukları grupla sosyal farkındalık projeleri üreterek ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor, köy okullarına yardım ediyor, sokak hayvanlarına barınak ve mama desteği sağlıyor. Taraftar gruplarının futbol dışında da büyük işler yaptıklarını göstermek için büyük çaba harcadıklarını söyleyen Laçin, kurdukları iyilik köprüsünün tüm ülkeye yayılmasını istiyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞIYORLAR

Laçin, uzun yıllardır Beşiktaş taraftarı olduğunu, grubu kurma amaçlarının ise futbol dışında topluma fayda sağlamak olduğunu belirtti. Laçin, “Topluma faydalı olabilmek için bu grubu kurduk. Bizler her hafta bir araya gelerek Beşiktaş’ın maçlarını izliyoruz ve takımımıza destek veriyoruz. Bu desteği genişletmek istedik ve bu birlikteliği fırsat bilerek bu grubu kurduk. Artık sadece maç günleri değil, diğer günlerde bir araya gelerek topluma örnek olacak girişimler yapıyoruz.”

TARAFTAR GRUPLARININ İMAJINI DÜZELTİYORLAR

“Her yıl anneler gününde huzur evinde kalan annelerimizi kahvaltıya götürüyoruz. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ramazan paketleri dağıtıyoruz. Hastası olan ve tedavi masraflarını karşılayamayacak olan ailelere destek veriyoruz. Kırtasiye malzeme ihtiyacı olan köy okullarına destek paketleri gönderiyoruz. Tüm bu yardım ve destekleri kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Burada taraftar gruplarının imajını halk nezdinde düzeltmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

DİĞER TAKIM TARAFTARLARI DA KATILMAK İSTİYOR

Sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyleyen Laçin, her yıl onlarca kilo kedi ve köpek maması dağıttıklarını da sözlerine ekledi. Diğer illerdeki Beşiktaş grupları ile koordineli çalıştıklarını da vurgulayan Laçin, “Beşiktaş çok büyük bir aile. Biz diğer illerdeki taraftar gruplarımızla koordineli çalışıyoruz. Mesela Antalya’da çıkan orman yangınlarında ihtiyaç sahibi ailelere nokta atışı yaparak kendi ellerimizle yardım ve destek paketlerini teslim ettik.”

“Bu yardımlarımızı duyan birçok kişi gelip grubumuza katılmak istiyor. Sadece Beşiktaşlı taraftarlar değil, Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takım taraftarları da bizlerle iletişime geçerek destek olmak istediklerini söylüyor. Bu da bize gurur veriyor” diye konuştu.

İLK HEDEF; KİMSESİZ ÇOCUKLAR YURDU

İleriye dönük birçok projeleri olduklarını söyleyen Laçin, ilk hedeflerinin kimsesiz çocuklar için yurt yapmak olduğunu kaydetti. “İhtiyaç sahipleri bitmez. Bu yüzden biz herkesi grubumuza davet ediyoruz. Özellikle Ankaralı iş insanlarının sesimizi duymalarını istiyoruz. Yerel yönetimlerin lojistik destek vermelerini istiyoruz. El ele verip bu yardım elini tüm yurda yaymak istiyoruz. Bu bir iyilik köprüsüdür. Gelin bu köprüyü birlikte büyütelim diyoruz” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA