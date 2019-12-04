Ankara Kırklareli arası kaç km? Ankara Kırklareli arası kaç saat? Ankara Kırklareli Yol Tarifi, Ankara Kırklareli Otobüs Bileti Fiyatları...

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Ankara'dan Kırklareli'ne gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA KIRKLARELİ ARASI KAÇ KM?
Papara, Borani, Labada sarması, Manca, Tavuklu kalle, Kuzu kapama, Papaz yahnisi, Köftesi, Sütlü hamur çorbası, Kupriva, Sütlü biber turşusu ve Pekmezli kaçamak'ı ile meşhur,
Kıyıköy Kastro Sahili, Pabuçdere, Beğendik Köyü, Dupnisa Mağarası, Panayır İskelesi Koyu, Balkaya Köyü, Aya Nikola Manastırı, Bulanık Dere Longozu ve Kıyıköy Kalesi'ne ev sahipliği yapan Kırklareli ile Ankara arası mesafe:
O-4 ve E80 üzerinden 661 km
D200/E90 ve E80 üzerinden 751 km
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 787 km
ANKARA KIRKLARELİ ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
O-4 ve E80 üzerinden 6 saat 40 dakika
D200/E90 ve E80 üzerinden 8 saat 7 dakika
Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 9 saat 47 dakika
Otobüs ile
Ortalama 10 saat
ANKARA KIRKLARELİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Kırklareli'ne gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kırklareli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Kırklareli otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Metro 150 TL
Pamukkale 157 TL
İstanbul Seyahat 130 TL
ANKARA KIRKLARELİ YOL TARİFİ
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