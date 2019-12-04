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Ankara Kırklareli arası kaç km? Ankara Kırklareli arası kaç saat? Ankara Kırklareli Yol Tarifi, Ankara Kırklareli Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kırklareli arası kaç km? Ankara Kırklareli arası kaç saat? Ankara Kırklareli Yol Tarifi.. Ankara Kırklareli kaç kilometre? Ankara'dan Kırklareli'ne gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Kırklareli arası kaç km? Ankara Kırklareli arası kaç saat? Ankara Kırklareli Yol Tarifi, Ankara Kırklareli Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Kırklareli arası kaç km? Ankara Kırklareli arası kaç saat? Ankara'dan Kırklareli'ne nasıl gidilir?, Kırklareli Ankara arası kaç km? Kırklareli Ankara arası kaç saat? Kırklareli'nden Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Kırklareli Yol Tarifi, Ankara Kırklareli otobüs bileti, Ankara Kırklareli otobüs firmaları, Ankara Kırklareli kaç kilometre?

Ankara'dan Kırklareli'ne gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA KIRKLARELİ ARASI KAÇ KM?

Papara, Borani, Labada sarması, Manca, Tavuklu kalle, Kuzu kapama, Papaz yahnisi, Köftesi, Sütlü hamur çorbası, Kupriva, Sütlü biber turşusu ve Pekmezli kaçamak'ı ile meşhur,

Kıyıköy Kastro Sahili, Pabuçdere, Beğendik Köyü, Dupnisa Mağarası, Panayır İskelesi Koyu, Balkaya Köyü, Aya Nikola Manastırı, Bulanık Dere Longozu ve Kıyıköy Kalesi'ne ev sahipliği yapan Kırklareli ile Ankara arası mesafe:

O-4 ve E80 üzerinden 661 km

D200/E90 ve E80 üzerinden 751 km

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 787 km

ANKARA KIRKLARELİ ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

O-4 ve E80 üzerinden 6 saat 40 dakika

D200/E90 ve E80 üzerinden 8 saat 7 dakika

Anadolu Otoyolu/O-4 üzerinden 9 saat 47 dakika

Otobüs ile

Ortalama 10 saat

ANKARA KIRKLARELİ OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Kırklareli'ne gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Kırklareli arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Kırklareli otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Metro 150 TL

Pamukkale 157 TL

İstanbul Seyahat 130 TL

ANKARA KIRKLARELİ YOL TARİFİ

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