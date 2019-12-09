Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara'dan Mardin'e nasıl gidilir?, Mardin Ankara arası kaç km? Mardin Ankara arası kaç saat? Mardin'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin otobüs bileti, Ankara Mardin otobüs firmaları, Ankara Mardin kaç kilometre?
Ankara'dan Mardin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.
ANKARA MARDİN ARASI KAÇ KM?
Kibbe, İrok, İkbebet, Soğan kebabı, Kaburga dolması, Dobo, Firkiye, Kiliçe, Sembusek, Alluciye, Accin, Harire tatlısı, Zingil ve Mırra kahvesi ile meşhur,
Deyrulzafaran Manastırı, Dara Mezopotamya Harabeleri, Kasimiye Medresesi, Mardin Ulu Camisi, Zinciriye Medresesi ve Kırklar Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Mardin ile Ankara arası mesafe:
D750/E90 ve E90 üzerinden 1044 km
D200/E88 üzerinden 994 km
D200/E88 ve D885 üzerinden 994 km
ANKARA MARDİN ARASI KAÇ SAAT?
Otomobil ile
D750/E90 ve E90 üzerinden 11 saat 6 dakika
D200/E88 üzerinden 12 saat 7 dakika
D200/E88 ve D885 üzerinden 12 saat 50 dakika
Otobüs ile
Ortalama 13 - 15 saat
ANKARA MARDİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI
Ankara'dan Mardin'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Mardin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım.
Ankara Mardin otobüs firmaları ve bilet fiyatları
Dilmenler Mardin Seyahat 130 TL
Midyat Güneydoğu Seyahat 120 TL
Özlem Cizre Nuh Turizm 119 TL
Can Diyarbakır 150 TL
ANKARA MARDİN YOL TARİFİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.