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Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara Mardin Yol Tarifi.. Ankara Mardin kaç kilometre? Ankara'dan Mardin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm sorular haberimizde.
Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin Otobüs Bileti Fiyatları...

Ankara Mardin arası kaç km? Ankara Mardin arası kaç saat? Ankara'dan Mardin'e nasıl gidilir?, Mardin Ankara arası kaç km? Mardin Ankara arası kaç saat? Mardin'den Ankara'ya nasıl gidilir? Ankara Mardin Yol Tarifi, Ankara Mardin otobüs bileti, Ankara Mardin otobüs firmaları, Ankara Mardin kaç kilometre?

Ankara'dan Mardin'e gidecek olan kişilerin merak ettiği tüm soruların cevabı haberimizde.

ANKARA MARDİN ARASI KAÇ KM?

Kibbe, İrok, İkbebet, Soğan kebabı, Kaburga dolması, Dobo, Firkiye, Kiliçe, Sembusek, Alluciye, Accin, Harire tatlısı, Zingil ve Mırra kahvesi ile meşhur,

Deyrulzafaran Manastırı, Dara Mezopotamya Harabeleri, Kasimiye Medresesi, Mardin Ulu Camisi, Zinciriye Medresesi ve Kırklar Kilisesi'ne ev sahipliği yapan Mardin ile Ankara arası mesafe:

D750/E90 ve E90 üzerinden 1044 km

D200/E88 üzerinden 994 km

D200/E88 ve D885 üzerinden 994 km

ANKARA MARDİN ARASI KAÇ SAAT? 

Otomobil ile

D750/E90 ve E90 üzerinden 11 saat 6 dakika

D200/E88 üzerinden 12 saat 7 dakika

D200/E88 ve D885 üzerinden 12 saat 50 dakika

Otobüs ile

Ortalama 13 - 15 saat

ANKARA MARDİN OTOBÜS BİLETİ FİYATLARI

Ankara'dan Mardin'e gitmenin pek çok yolu var. Peki Ankara Mardin arası otobüs bileti fiyatları nedir? Gelin birlikte güncel bilet fiyatlarına bakalım. 

Ankara Mardin otobüs firmaları ve bilet fiyatları

Dilmenler Mardin Seyahat 130 TL

Midyat Güneydoğu Seyahat 120 TL

Özlem Cizre Nuh Turizm 119 TL

Can Diyarbakır 150 TL

ANKARA MARDİN YOL TARİFİ

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