Ankara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ekili araziler zarar gördü, bazı binaların çatıları uçtu.

Gölbaşı ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Çayırlı ve Velihimmetli mahallerindeki dereler taştı. Taşkın, ekili arazilerde zarara yol açtı. Rüzgar nedeniyle de bazı binaların çatıları uçtu, elektrik telleri koptu. Çatılardan kopan tahta ve kiremit parçaları çevrede paniğe yol açtı. Gölbaşı Belediyesi ekipleri, iki mahallede çevreye savrulan çatıların parçalarını toplarken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

BELEDİYE BAŞKANI ŞİMŞEK AFET BÖLGESİNİ GEZDİ



Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, öğleden sonra etkili olan sağanak ve rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Çayırlı ve Velihimmetli Mahallerindeki dereler taştı ve ekili alanlar zarar gördü. Şiddetli rüzgarla elektrik telleri koparken, bazı binaların çatıları uçtu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, afet bölgesi olan Gölbaşının Çayırlı mahallesine giderek inceleme yaptı. Bölgeye gelen belediye ekiplerinin, hasar tespit çalışması sürüyor.