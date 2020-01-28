Başkent’te her gün 80 bin kişiye yemek veren BCC catreng firması yetkilileri, “Ankaralılar en çok et döner, pilav, mercimek çorbası ve sütlü tatlı seviyor diyebiliriz” dedi.

Günümüzde pek çok iş yeri artık yemek ihtiyaçlarını catreng firmaları üzerinden karşılıyor. Başkent’te günde ortalama 80 bin kişiye yemek yapan sektörün önemli firmalarından BCC Catreng kapılarını gazetemize açtı. Yemeğin sofraya gelene kadar sürecini, işin sorumluğunu Koordinatör Aşçıbaşı Talat Yıldırım, Satın Alma Müdürü Erkan Babaoğlu, Kurumsal Yönetim Sistemleri Grup Müdürü Özlem Topçu Acır’dan dinledik. ‘Her gün binlerce kişiye yemek vermek büyük bir sorumluluk. Bu işin olmazsa olmazı kalite kontrol’ diyen catreng firması yetkilileri, “Bu sektöre karşı ön yargıyı işini iyi yapan büyük firmalar kırmayı başardı” dedi. Öte yandan hizmet alacaklara da, “Karşınızdaki firmanın referanslarına bakın, depolarına giderek kullandıkları malzemelere bakın. Şeffaflık çok önemlidir” uyarısında bulundu.

Söze yıllar boyu süren catreng firmalarına karşı ön yargının kırıldığıyla başlayan ve daha sonra iyi bir catreng firmasının özelliklerini anlatarak devam eden yetkililer şu ifadelere ye verdi:

CATRENG ÖNYARGISI KIRILDI

“Bizler devamlı olarak algı araştırması yapıyoruz. Büyük firmalar için artık catreng ön yargısı kırılmış, işini iyi yapanlar insanlardaki algıyı değiştirmeyi başardı. Fakat yine merdiven altı olarak tabir edilen firmalar da yok değil. Burada da tüketicinin bilinçlenmesi çok önemli.”

HİZMET ALIRKEN REFERANSLARINA BAKIN

“Eğer siz bir hizmet almak istiyorsanız. Catreng firmasına soracağınız sorular başta şeffaflığıdır. Yani kullandığı ürünleri sözleşme yaptığı firmaları açıkça beyan eder. Sorgulamanıza izin vermelidir. Başta referanslarına bakmalı. Deposuna koyduğu ürünü incelebilir mutfağında hangi ürünü kullandığını görebilirsiniz.”

SORUMLULUĞUMUZ ÇOK BÜYÜK

“A kalite firmalarla çalışıyoruz. Ürün alırken bizim şartnamelerimiz var. Ürün alım kriterlerimiz var. Ürünler eğer bu kriterlere uyuyorsa buraya geliyor. Bizim belirli belgelerimiz var. İslami usullere göre uygunluğu, Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı’na uygunluğu, TSE belgesini kontrol ediyoruz. Eğer bunlar da uygunsa tekrardan kalite kontrol birimi belgeleri inceliyor tamamen uyuyorsa en son AR-GE mutfağına gönderiyoruz. Orada bu ürünler deneniyor. Ustalarımız ürünün yemeğe uygunluğuna lezzetine bakıyor ve numune olarak ayırıyoruz. Eğer hepsi uygunsa en son yemeğe dahil edebiliyoruz.”

ALERJİYE DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ

“Son yönetmeliğe uygun olarak tüm yemekhanelerde ürünlerin içerisinde bulunan alerjen maddeleri biz listeliyoruz. Kişinin alerjisi varsa yemekhanede yazılı şekilde onu görerek yemeği yememeyi tercih edebiliyor. Kendini koruyabiliyor. Bazı mutfaklarımızda alerjisi olan çocuklara karşı özel yemekler üretiyor. Her gün yapılan yemeklerden numune alınıyor ve içerisi analiz ediliyor.”

AKLA İLK GELEN EN İYİ MARKA TERCİH EDİLİYOR

“Kullandığımız, tercih ettiğimiz markalar müşterinin aklına ilk gelen en iyi firmalar oluyor. Bu bizim için önemli bir gösterge. Satın alırken en çok dikkat edilen hususlardan birisi de son kullanma tarihinin yakınlığı. Bu ürünün direk üretimden sonra bize gelmesi lazım. Yakın olması dahi kabul edilemez. Ayrıca bizim kendi standartlarımızı belirlediğimiz bir listemiz var. Bakanlığın bize uygulayın dediği kuralların daha ötesinde biz ürünleri alırken kendi standartlarımızla alıyoruz.”

PERSONEL EĞİTİMİ OLMAZSA OLMAZ

“Tabi istediğiniz kadar kural koyun standart belirleyin. Ancak yetişmiş eğitimli personel bu isteklerinizi yerine getirebilir. O yüzden personele devamlı gıda güvenliği konusunda eğitim veriyoruz. Bakın tüm tedbirler aslında bu işi şansa bırakılmayacağını, ihmale gelmeyeceğini gösteriyor. Çünkü binlerce insanın boğazından o gün sizin yaptığınız yemekler geçiyor. Bunun yükü çok büyük. O yüzden tek pirinç tanesine kadar dikkat etmek zorundasınız. İşte eğitim bunların belki yüzde 70’ini kapsıyor.”

ANKARALILAR EN ÇOK MERCİMEK ÇORBASI, ET DÖNER, PİLAV, SÜTLÜ TATLI SEVİYOR

“Şu an günde 130-140 bin kişiye yemek yapıyoruz. Ankara’da ise bu sayı 80 bin kişiye yakın diyebiliriz. Ankaralıların en sevdiği menü mercimek çorba, et döner, pilav ve sütlü tatlılar. Bunların yanında herkeste olduğu gibi bir de yemeğin sıcak servis edilmesi. Bizim olmazsa olmazımız. Dünyanın en güzel yemeğini de yapsanız sıcak olmadıktan sonra bir işe yaramaz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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