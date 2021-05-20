Ankara'nın Futbol Anlayışı

2020-2021 yılı Süper Ligi oynanan son maçlarla tamamlandı. Ancak Ankara takımları üzerinde etkisi oldukça büyük oldu...

Artık 2021-2022 Süper Ligi içerisinde Ankara'dan herhangi bir takım izleme şansımız olmayacak.

Başkentimiz Ankara’yı temsil eden MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği TFF 1. Lig’e düştü. 2007-2008 ve 2008-2009 sezonları içerisinde 4 Ankara takımı (MKE Ankaragücü, Ankaraspor, Gençlerbirliği Oftaşspor ve Gençlerbirliği) Süper Lig'de yer almıştı.

Ancak bu istatistik bir daha yakalanamadı. Ayrıca 1980-1981 sezonu içerisinde Süper Lig’de herhangi bir Ankara takımı yer almamıştı.

Söz konusu istatistik 2021-2022 yılında tekrar yakalandı. Çünkü başarısızlık etrafımızı sarmış durumda.

Şimdi anlatacaklarımı korona virüs ile bağdaştırmak istemiyorum.

Çünkü virüs herkesi mağdur etti ancak Ankara takımlarının başarısızlıkları yıllardan beri süregelen bir gelenek haline geldi.

Nedir o? Yönetim başarısızlıkları, altyapı ilgisizlikleri, kimsenin üstlenemediği başarısızlıklar, tesislerin kaderine terk edilmesi ve saçma projeler...

Bu ve bunun gibi daha pek çok sebep, Ankara takımlarının ortak kaderi olmuş durumda.

Ankara'da futbol takımı yönetmek denildiğinde; insanların akıllarına direk "Osmanlı Spor yani bir diğer adıyla Ankaraspor geliyor."

Çünkü böylesine büyük bir başarısızlık bilgisayar oyunlarında bile yakalanmıyor. Her gelen yeni yönetim logo tasarımı, yeni slogan, yeni forma ve stad çevresi boyamalar yapıyor. Yapılan bu çalışmalarla işin tamamlandığı düşünülüyor.

Yani başarı "yeniden başlıyoruz" denilerek çöpe atılıyor. Sadece EGO tatmin ediliyor.

Oysa şimdi Ankara Yenikent bölgesinde bulunan stadyumun yanına gitseniz, içiniz kan ağlar.

Stadyum Allah'a emanet kaderine terk edilmiş, tesisler sprey boyalarla boyanmış, madde bağımlılarının gezdiği bölge haline gelmiş, antrenman sahası insan boyunu aşacak kadar sarı otlarla bezenmiş ve telli direkler yıkıldım yıkılacağım diye bas bas bağırıyor.

Bu bir başarısızlık örneğidir.

19 Mayıs Stadyumu yıkıldı ve yenisi yapılacak denildi. Kaç yıl geçti yeni stadyumun temeli dahi atılmadı.

19 Mayıs altında bulunan amatör kulüpler sağa sola gönderildi. Yani kısacası Ankara takımları kaderine terk edildi.

Dışardan bakıldığında Başkent takımlarının Ankara'ya yakışır şekilde mücadele etmesi bekleniyor.

Oysa yönetimlerin ve yönetim kadrosunda yer alan yöneticilerin başarısızlıkları "biz ne yapalım" çaresizliğine bürünen futbolculara yükleniyor.

Sonra da altyapıdan veya alt takımlardan oyuncu çıkmıyor oluyor. Bu da bir başarısızlık örneğidir.

Bunlara ek olarak; pek çok ilçe stadyumu ve antrenman sahaları da ya yıkıldı ya da kaderine terk edildi.

Yaşadığım ilçe Sincan'da Sincan Belediyespor takımının maçlarını oynadığı stadyum yıkıldı. Şuan en yakın bölgede Fatih Stadı var.

Altyapı takımları maçlarını oynamak istese küçük çocuklar nasıl gidecek. Aileler servis olmadığında tedirgin oluyor.

Hadi bunu geçtim, bölgesel takımların maçları peş peşe oynandığında stadyum hiç müsait olmuyor. Peki bu çocuklar nerede futbol oynayacak? Gelişimlerine zarar veren sunni sahalarda mı?

Baktığımız da ülke olarak yeni oyunculara ihtiyacımız var ancak sporcuya saygımız yok. Bu da bir başka başarısızlık örneğidir.

Üst kısımda bahsetmiş olduğum tüm yaşananlardan dolayı, Ankara takımların haline üzülüyorum. Ankara'da yaşayanlar nasıl İstanbul takımlarını destekliyor diyorlar.

Ama kimse "ya bu Ankara takımları ne yapıyor" diye sormuyor. Ünlü bir futbolcunun da dediği gibi, futbolu futbol bilmeyenler yönetiyor. Futbol yönetmeyi bilenler ise mevcut başarsızlıklar göz önünde olduğu için hep arka planda kalıyor.