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Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs haritası

‘Hayat Eve Sığar’ uygulamasına göre Başkent’te merkezde corona virüs riski yüksekken çevre ilçelere gidildikçe bu risk azalıyor. İşte ilçe ilçe Başkent’te corona virüs yoğunluk haritası. 
Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs haritası

Sağlık Bakanlığı’nın devreye soktuğu ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması ile Başkent’in de corona yoğunluk haritası ortaya çıktı. Kırmızı ve yeşil renk ile belirlenen yoğunluk haritasında Başkent’in merkezine doğru gidildikçe riskli ve yoğun noktalar artarken kırmızı renk hakim oluyor. Merkezden uzaklaşıp çevre ilçelere yöneldikçe yoğunluk azalarak yeşil renk hakim olmaya başlıyor. 

Merkezde bulunan Kızılay Meydanı, Ulus gibi noktalarda uyarı ışıklarının rengi kırmızıya dönerken çevre ilçelerin bazılarında herhangi bir uyarı ışığı yanmadığı da oluyor. Merkeze yakın büyük ilçeler Yenimahalle, Çankaya ve Keçiören’de de vaka yoğunluğu ve yüksek riskin olduğu yerler görülüyor. 

Yenimahalle
İlçede vaka yoğunluğu Kızılcahamam Caddesi çevresi, Şentepe (Pamuklar Mahallesi Muhtarlığı çevresi )Güventepe ve Yükseltepe civarlarında bulunuyor. İlçenin tamamında vaka yoğunluğu görülmüyor. 

Batıkent
Yenimahalle’ye bağlı semt olan Batıkent’te vaka yoğunluğu 264’üncü cadde, Mesa Metro Durağı ve Çakırlar bölgesinde yüksek riskli olarak görülüyor. Semtin neredeyse tamamında vaka olduğu görülüyor. 

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Keçiören
Kızılpınarı, Gün, Sazak, Kartaltepe caddeleri, Şehitler Metro İstasyonu ve Osmanlı Halk Pazarı bölgelerinde harita kırmızı ve yüksek riskli görülürken onun dışında kalan yerler daha az riskli olarak görülüyor. İlçenin tamamına yakınında yüksek ve düşük olmak kaydıyla vaka olduğu görülüyor. 

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Çankaya
Oran, Turan Güneş Bulvarı, Dikmen Caddesi, Balgat ve Bahçelievler’de vaka sayısı ve risk atarken ilçenin geriye kalan bölgelerinde risk haritasının mavi olduğu görülüyor. Vaka ilçenin tamamına yakınında görülüyor.

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Gölbaşı
Şehit Selami Atabey, Cumhuriyet ve Ankara caddelerinin etrafında risk haritası kırmızı olurken ilçenin diğer bölgelerinde harita maviye dönüyor. İlçenin tamamında vaka olduğu görülmüyor. 

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Mamak
Natoyolu, Mamak, Arif Yıldız caddeleri ile Cebeci Asri Mezarlığı çevrelerinde yüksek riskli bölgeler görülürken diğer bölgelerde harita maviye dönüyor.

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Sincan
Buhara, Yaşar Kemal, Hürriyet caddeleriyle Töreken bölgesinde yüksek riskli alanlar olduğu görülürken diğer alanlarda ilçede vakanın az riskli ya da olmadığı görülüyor. 

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Etimesgut
Ahi Mesud Bulvarı, Atilla Eşer Caddesi ve Eryaman’da Selçuklular Caddesi çevrelerinde yüksek riskli alanlar olduğu görülürken ilçenin tamamına yakınında mavi ve yeşil renkli olarak az riskli vaka olduğu görülüyor. 

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                                   Beypazarı                                                                                   Çubuk

elmadag.jpegkahraman-kazan.jpeg

                                    Elmadağ                                                                            Kahramankazan

polatli.jpegpursaklar.jpeg

                                         Polatlı                                                                             Pursaklar

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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