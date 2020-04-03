ANKESOB Antiseptik el hijyeni stantları dağıttı

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) tarafından koronavirüs önlemleri kapsamında tüm odalara ve duraklara antiseptik el yıkama aparatlarının takılı olduğu stantlar dağıtıldı.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, koronavirüs salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında ANKESOB'a bağlı odalar ile taksi, minibüs ve otobüs duraklarına antiseptik el yıkama stantları dağıttıklarını kaydetti.

Yiğiner, "Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında antiseptik el yıkama aparatlarının üzerinde bulunduğu ve koronavirüs riskine karşı uymamız gereken 14 kuralın yazılı olduğu stantları ANKESOB'a bağlı 111 meslek odamızda ve insanların yoğun olduğu otobüs, minibüs ve taksi duraklarımızda kullanılmak üzere hizmete sunuyoruz. Ülkemizi tehdit eden koronavirüs salgınından korunmanın en etkin yolu el hijyeni.

Ellerimizi su ve sabunla yıkayamadığımız noktalarda sık sık antiseptik sıvılarla yıkayacağız. Bunun yanı sıra evden çıkmak zorunda isek mutlaka maskemizi takacağız, birbirimizle temas etmeyeceğiz, sosyal izolasyona çok dikkat edeceğiz. İşyerlerimizin dezenfeksiyonlarını sık sık yaptıracağız. Sağlığımızı koruyacağız. Ülke olarak bu tehdide yenik düşmeyeceğiz. İnşallah çok kısa sürede, en az ekonomik ve sosyal zararla ve en az can kaybıyla koronavirüs tehdidinden kurtulacağız. Yeter ki panik yapmadan, daha dikkatli ve tedbirli olalım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yönetip, sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

