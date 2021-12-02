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Apple'a çip krizi şoku: iPhone 13 üretimi 10 milyona düştü

Küresel çip krizi nedeniyle akıllı telefon üreticisi firmalar zor günler yaşamaya devam ediyor. Apple iPhone 13 tedariği için hedeflerini 10 milyona düşürdü.
Apple'a çip krizi şoku: iPhone 13 üretimi 10 milyona düştü

Kovid-19 salgınıyla başlayan çip krizi, başta akıllı telefon ve otomobil sektörü olmak üzere birçok alanda etkisini gösterdi. Ekim ayında iPhone 13 tedariği konusunda sorun yaşayan Apple, üretim hedeflerini düşürdü.

Apple, kasım ayında iPhone 13 tedariği konusunda sıkıntı yaşamamak için iPad üretimini yüzde 50 oranında düşürdü. Çip krizinin etkilerinin azaldığını gözlemleyen şirket, tekrar üretimi hızlandırmak için çalışmalara başladı.

Şirkete yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Bloomberg’e konu hakkında açıklama yaptı. Apple’ın bileşen tedarikçileriyle tekrar görüştüğünü belirten kaynak, “Apple, tedarikçilerine iPhone 13’e olan talebin yavaşladığını söylüyor. Ayrıca şirket, satıcılara öngörülen siparişlerin gerçekleşmeyebileceğini açıkladı.” ifadelerini kullandı.

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