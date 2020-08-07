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Arabulucu, Bilirkişi ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamaları hayata geçirildi

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı.
Arabulucu, Bilirkişi ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamaları hayata geçirildi

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için Arabulucu Portal, Bilirkişi Portal ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamalarını başlattı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık mobil ortamda verdiği hizmetlere yenilerini ekleyerek, kurum mühendislerince tamamen yerli imkanlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirdi.

Bu kapsamda, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin, UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için Arabulucu Portal, Bilirkişi Portal ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamaları başlatıldı.

Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek.

Arabuluculuk ve Uzlaştırmacı mobil uygulamaları sayesinde kullanıcılar, kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya reddedebilecek. Ayrıca dosya geldiğinde bildirim alınabilecek. Uygulamalarla taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar, mobil cihazlara indirilebilecek.

Bilirkişi Mobil uygulamasıyla bilirkişiler dosya geldiğinde bildirim alabilecek, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemiyle evrakları mobil cihazlarına indirecek.

Yine kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre ve görevden çekilme talebi ile hazırlanan bilirkişi raporunun mobil üzerinden gönderilmesi de yakın zamanda uygulama üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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