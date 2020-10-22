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Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı

ARNAVUTKÖY'de 2 hafriyat kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücülerden birini itfaiye ekipleri çıkardı. Mahalleli ise güzergâhları olmamasına rağmen hafriyat kamyonlarının Türksoy Caddesi'nden geçişlerine tepki gösterdi.
Arnavutköy'de hafriyat kamyonları kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Türksoy Caddesinde meydana geldi. Mesut Öztürk yönetimindeki 34 TH 4621 plakalı hafriyat kamyonu ile 34 LR 0502 plakalı hafriyat kamyonu, cadde üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mesut Öztürk yönetimindeki 34 TH 4621 plakalı hafriyat kamyonu ağır hasar gördü. Sürücü koltuğunda sıkışan Mesut Öztürk'ün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 
 

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Mesut Öztürk'ü sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada hafif yaralanan Öztürk, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası mahalle sakinleri, hafriyat kamyonlarının güzergâhları olmamasına rağmen Türksoy Caddesi'nden geçişlerine tepki gösterdi. Zaman zaman kazaların yaşandığı caddede mahalle sakinlerinin özellikle büyük araçların geçişi sırasında ciddi sıkıntıların meydana geldiğini de söyledi.

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