Aşk Yarası

‘İtirazı olanın imtihanı da olmaz’ diyordu bir bilge, bir film karesinde.

Ne hazindir ki ‘…yüreğin hiç yorulmasın…’ diyenlerce yorulur yüreği

insanın. Kahir ekseriyet, sevdikleri acıtır canını. Hiçbir an çatal yürek kabul

etmeyen Yâr, en çok da sevdikleri ile insanı sınar.

Yıllar önce kaybettiği eşi için; ‘o gün ikimiz de öldük, onu

gömdüler...’ diyen, derken de ayırdında olmadan belki de dünyanın en

uzun şiirini kaleme alan yaşlı bir teyzenin yüreğine sinen acıları, göğsüne

inen sancıları hiç düşündünüz mü?

‘O bana mektup yazardı ben ona mektup yazamazdım… Yaşadığı

şehirde bir gazete çıkardı, ben o gazeteye şiirler yazardım. Herkes ‘şiir’

diye okurdu ama Mihriban bilirdi kendineydi o mektuplar’ diyen

Abdurrahim KARAKOÇ’ ta ete kemiğe bürünen aşk ağrısının ‘kalemi elden

düşüren’ o içli ağıtını hiç hayal ettiniz mi?

İşte bu yüzdendir ki; “İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız

eşler yaratıp; aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının

delillerindendir.” (30/21) kuralı, aşk okulunun birinci sınıfına kaydını

yaptırmak, aşkın ilk dersini anlayarak okumaktır.

Aşk; bir ateş yakmak, bir ışık tutmaktır içindekine. Ateşten korkan

aşktan uzaklaşır, aşka yaklaşan ateşle kucaklaşır, aşkla yarışır. ‘Kırk

kapından kovsan da senden yine sana sürgünüm’ diyebilme sabrını her

şafakta gösterebilmektir aşk ağrısı.

‘Hakk’a âşık olmayanın, aşka hakkı olur mu?’ kurşun yüklü

sorusundan kırık not almayacak kaç talibi vardır aşkın. ‘Yüreğimde yâre

var’ ezgisine kulağı müşteri olan kırılmış bakışları onaracak hangi telaşlı

akşamdır? Hangi ırmaktır tuz basarak susturan kendi çağıltısını ve sırdaş

olan, üstüne sessizce dökülmüş sahipsiz yakarışlara.

Ne zaman dokundun kapının kulpuna da açılmadı? Dile gelen damar

mıdır kalbinde? Dua dilden uçar, gövdeden kuşlar. Dağdan ceylanlar indi

mi kalbinin yüzüne? Gördün mü göğsünün üstünde leke bırakmayan ayak

izlerini. Aşk ateşte yanmayı, hasret şerbetiyle kanmayı göze almaktır.

Dört tarafı aşkla çevrili olan bir bedeninin dörtte üçü de o aşkın

sırrıyla kaplıdır oysa. ‘Yar yüreğim Yâr, gör ki neler var’ diyenler

anlayabilirdi belki de bu efsunlu rüyayı. Kül içindeki ateşe yoldaş olmayı

seçmektir aşk ağrısı.

Aşkın mütemmim cüzüdür gözyaşı. Gözyaşı, göktaşı gibidir düştüğü

yerde krater oluşturur kimi zaman. Irmağa düşerse girdap, dağa düşerse

yanar o dağ, yanardağ olur. Yangınlar söndürür gözyaşı, kendi çıkardığı

yangınını çoğu kez kendi söndürür.

Su, ateş ve gül; aşkla yoğrulunca can olur, aşkla can bulur. Can,

güle susar; gül, cana su olur akar. Bir kanlı geçitte vurulan firari gibi

yarasından sızan kanla canhıraş suyu arar. Tüfeğinin kabzasına gül dalı

işleyen bir aşk medeniyetinin soylu neferleri gibi olmalı yüreği insanın aşk

denen en zorlu cephede.

En çok gece konuşur Mecnun’un diliyle. Düş görmenin resmini hangi

ressam çizebilir ki denizin yüzüne? Mavi sözleri de var mıdır şiirlerin? Kim

sürer alnımıza türkülerin rengini? Hangi yağmurdur getiren saçlarımıza bu

zamansız baharı?

Aşk ruhun disiplinidir, hüzünse kalbin. Hasret gözün disiplini, vuslat

ise gönlün. Aşkın bir aşinalıktır aşk. Akşamın telaşına nakşeden güneş gibi

eşsiz bir bekleyiştir. Kırılmış bakışların, serpilmiş yakarışların, kalbin

imbikten süzülmüş hali, incinmiş dokunuşların parmak ucuna

işaretlenişidir.

Aşkın pazarlaması olmaz aşk pazarında. Gül alırlar can bedeli

karşılığında. Bedeli can ile ödenmiş bir aşktır ancak güle malik olan.

Şaşmaz bir kuraldır aşk bedesteninde; Gül satılmaz, gül alınır aşkın

pazarında. Gül almak, gönül almaktır. Gönül borcu olanın gül almaya hakkı

da yoktur. Can borcu gülün bedeli, gönlün ederidir.

‘Kirpiğin kaşa değdiği’ andır, şimdi yaşamak şarkıları, bağışlanmış

gözyaşları, yosunları emziren bir çeşmenin yanı başında şaşkın bir baş

dönmesidir hikâyesi olan her gülüşün ağrısı. Işığın kuşatamadığı bir

gülüşün izdüşümü; kurşun gibi düşer kuşların ötüşüne, bir bakışta düşler

kurar, yeşertir aşiyan kırları, aşkın seyrelmiş fikrini düşürür müheyya

esvabına sabahın.

Aşk; demini almak, dengini aramak, rengini bulmaktır. Aşkın özü

aramakta, tadı ayrılıktadır. Aşka düşmeyen harının şiddetinden bihaberdir.

Aşk, vuslata yelken açmaktır. Vuslat ise terk ile olur. Terk ile ayrılığın

farkı, aşka aşina olmakladır.

Yalnız aşkı arayan öteleri arzular. ‘Terk’le başlar aşk. Bitimsiz aşka

‘terk’ ile ulaşır âşık, elbette O’ndan başka her şeyi terk etmekle, dudağına

ötelerin şarkısını tutuşturur.