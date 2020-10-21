ASMMMO Başkanı Şahin'den çağrı "tıkır tıkır kullanabilmeliyiz"

ASMMMO Başkanı Ali Şahin, bildirim ve beyannamelerin gönderimi sırasında sıkça yaşanan sistemsel sorunların kalıcı olarak çözülmesi çağrısı yaptı.

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, stopaj, KDV, SSK gibi bildirim ve beyannamelerin gönderimi sırasında oluşan yoğunluktan dolayı sıkça sistemsel sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

SİSTEMSEL SORUNLARDAN DERTLİLER

Bildirim ve beyannamelerin gönderimi sırasında yaşadıkları sistemsel sorunlardan dolayı muhasebeci ve mali müşavirlerin bir hayli muzdarip olduklarını dile getiren Başkan Şahin, “Biz beyannamelerimizi, bildirgelerimizi kurumların sistemleri üzerinden gönderiyoruz. Şu an da en büyük sorunumuz sistemlerde yaşanan tıkanıklılar” dedi.

ÇÖZÜM TALEBİNDE BULUNDU

Şahin, söz konusu işlemlerin son günlerinde oluşan yığılmalardan dolayı yaşanan sistemsel tıkanmaların kalıcı çözülmesi talebinde bulundu. Bu konuda muhatapları olan Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çağrı yapan Şahin, “Böyle tıkanmalar olduğunda saat 17.00’a kadar sistemsel sorun çözülmediyse mesai saati bittiğinde işlemler hemen bir sonraki güne ertelenmeli. İlgili kurumlardaki memurlar mesai saati bitti mi evlerine gidiyorlar; ancak arızalı sistemin düzelip beyanname ve bildirgelerin gönderilmesi için muhasebecilere ‘bekleyin’ deniliyor. Saatlerce bekliyoruz bilgisayar başında. Muhasebeciler ve mali müşavirler saat 24.00’a kadar beyanname ve bildirim gönderimi için uğraşmasın” diye konuştu.

“BEKLEMEYİ DOĞRU BULMUYORUM”

Şahin, “Sistemden kaynaklanan sorunları Gelir İdaresi Başkanlığı bir şekilde çözüyor ama; meslektaşlarımızın da bir hayatı var, bir yaşantısı var. Niye saat 17.00 ile 24.00 arasındaki süreyi beyanname göndermek için uğraşsın. Zaten fedakarlık yapıyor, bir de bunun için bir fedakarlık yapmalarını, beklemelerini doğru bulmuyorum” dedi. Şahin, Oda olarak beyannamelerin son güne kalmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ve sistem tıkanmaması için üyelerini uyardıklarını da aktardı.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINI ÖRNEK VERDİ

Milyonlarca kullanıcısı olmasına rağmen sistemsel sorun yaşanmayan sosyal medya platformlarını örnek veren Başkan Şahin, “Sosyal medya platformları var. WhatsApp’ın dünyada 5 milyar Türkiye’de 43 milyon, Facebook’un dünyada 2,5 milyar Türkiye’de 37 milyon. Instagram’ın dünyada 1 milyar Türkiye’de 38 milyon kullanıcısı var. Bunlar resim, video, yazı paylaşıyor ve sistem tıkır tıkır işliyor” dedi.

“AYNI SİSTEM KURULMALI”

Türkiye’deki stopaj ve KDV mükellefi rakamlarını da paylaşan Başkan Şahin şunları kaydetti: “Gelir İdaresi’nden bu rakamları almıştım. Stopaj mükellefi 3 milyon, KDV Mükellefi 2.8 milyon. İkisini toplayalım yaklaşık 6 milyon. 6 milyon beyannamenin son gün, aynı saatte verilecek gibi sistem kurulmalı. Sosyal medya platformlarında oluyorsa biz de yapabiliriz. Dünyanın 20 büyük ekonomisi içerisindeyiz. Sosyal medya platformları gibi bu sistemi kullanabilmeliyiz. Eğer mesai saatlerinde sorun çözülmüyorsa ertelenme açıklanmalı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-