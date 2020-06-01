  • BIST 107.034
  • Altın 380,432
  • Dolar 6,8158
  • Euro 7,5685
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 20 °C
»

AŞTİ'de seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı

Seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde, otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler düzenliyor.
AŞTİ'de seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler düzenliyor.

Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) akın etti. AŞTİ'ye gelenlerin ateşi dijital termometrelerle ölçülürken, maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için anonslar yapıldı.

Birçok noktasına dezenfektan yerleştirilen AŞTİ'de, temizlik personeli tarafından da sık sık zemin temizliği yapıldı.

Yolcular, yarı dolulukla hizmet verilen otobüslerde aralıklı oturtuldu. Muavinler, otobüslere binen yolculara kolonya ve dezenfektan verdi.

"100'ün üzerinde seferimiz var"
Özel bir otobüs firmasının işletme müdürü Aydın Zengin, seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından ciddi talep artışı yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde başlayan ve gece 12'ye kadar sürecek 100'ün üzerinde seferimiz var. Buraya gelen vatandaşları geri çevirmemek, hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen yoğun talebe bakarak insanların seyahat etmeyi özlediğini görüyoruz." dedi.

Seferleri çoğunlukla büyük şehirlere düzenlediklerini söyleyen Zengin, "Neredeyse bütün illere sefer düzenliyoruz. Sefer düzenlenmeyen il kalmadığını söyleyebiliriz ama daha ziyade İzmir, Antalya, İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk var." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava yolunda iç hat seferleri başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 12:42
  • Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor01 Haziran 2020 Pazartesi 12:30
  • PTT ATM'lerinden çipli TC kimlik kartıyla çekim imkanı01 Haziran 2020 Pazartesi 12:28
  • Ankara'da yüksek sesle müzik dinleyenleri uyaran genç öldürüldü01 Haziran 2020 Pazartesi 12:24
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan şehit ailesine taziye mesajı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:57
  • Diyarbakır Valiliğinden polisi şehit eden şüphelinin görüntüleriyle ilgili açıklama01 Haziran 2020 Pazartesi 11:57
  • Türkiye'de geçen yıl trafik kazası sayısı yüzde 4,9 azaldı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:56
  • Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış01 Haziran 2020 Pazartesi 11:52
  • BİK'ten gazeteleri rahatlatacak kararlar01 Haziran 2020 Pazartesi 11:43
  • Barış Pınarı bölgesine sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi01 Haziran 2020 Pazartesi 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti