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'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi

Antalya'nın Lara bölgesinde, orman yangınları ile mücadele için kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetlerinin denize sert sortiler yapması kentte yaşayanları tedirgin etti.
'Ateş Kartalı'nın tedirgin eden sortileri için Rus pilotlardan bilgi istendi

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet, dün akşam saatlerinde Lara bölgesinde denize sert sortiler yaptı. 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçakları gören vatandaşlar, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçaklar, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Rus pilotlar, iddiaya göre DHMİ kulesinin uyarısıyla meydana geri dönüş yaparken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de Rus pilotlardan bilgi istedi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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