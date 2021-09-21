  • BIST 1.385,610
  • Altın 492,05
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1200
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 19 °C
»

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci kez kazandıkları kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ziyarete, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yöneticileri, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncular katıldı. 

Heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, şunları yazdı:

“Yüce Atam, bugün huzurunuza Türkiye Ampute Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutlamak için geldik. Bu şampiyonada sizin gibi gazi olan özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve diğer gazi sporcularımızla sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Mekanınız cennet olsun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bisiklet sürücüsüne çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü, kırık dikiz aynasından yakalandı21 Eylül 2021 Salı 20:56
  • Aydın Valiliği'nden kazı çalışmalarına 1 milyon liralık destek21 Eylül 2021 Salı 20:56
  • Otostopla bindiği otomobilin kaza yapmasıyla öldü; 2 de ağır yaralı21 Eylül 2021 Salı 19:58
  • Teknofest İstanbul yoğun katılımla başladı21 Eylül 2021 Salı 14:05
  • Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada20 Eylül 2021 Pazartesi 22:00
  • Çanakkale'de kayıp alzheimer hastası ölü bulundu20 Eylül 2021 Pazartesi 21:58
  • Eskişehir’in temsili Nasreddin Hoca'sı hayatını kaybetti20 Eylül 2021 Pazartesi 20:05
  • Avcılar’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı20 Eylül 2021 Pazartesi 19:08
  • Kuyuya düşen geyiği itfaiye kurtardı20 Eylül 2021 Pazartesi 18:11
  • Sıfır otomobillerde 'stokçuluk' iddiası20 Eylül 2021 Pazartesi 18:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti