Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci kez kazandıkları kupayla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarete, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yöneticileri, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncular katıldı.

Heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ne TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, şunları yazdı:

“Yüce Atam, bugün huzurunuza Türkiye Ampute Futbol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutlamak için geldik. Bu şampiyonada sizin gibi gazi olan özellikle teknik direktörümüz Gazi Osman Çakmak ve diğer gazi sporcularımızla sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Mekanınız cennet olsun."