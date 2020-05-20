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Ayçiçeğinde 400 bin ton rekolte bekleniyor

Trakya Birlik'ten, ayçiçeğinde 1,9 milyon dekar alandan 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklendiği, ayçiçek yağının azami şekilde yerli üretimle karşılanabilmesi için tüm imkanların kullanılarak çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Ayçiçeğinde 400 bin ton rekolte bekleniyor

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgın sürecinde, yerli ve milli üretimin öneminin bir kere daha anlaşıldığı belirtti.

Trakya Birlik olarak, salgın sürecinde yaşanan elverişsiz şartlara rağmen, izolasyon ve kişisel koruyucu tedbirleri azami şekilde uygulayarak 13 ilde 48 kooperatifiyle üretim faaliyetlerinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, yaklaşık 1 milyon 900 bin dekar alanda yağlık ayçiçek ekimlerinin çok büyük oranda tamamlandığı aktarıldı.

Üretici ortakların özverili çalışmalarına destek olmak, Türkiye için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, ortakların ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal girdiler en uygun şartlarda tedarik edilerek kullanımına sunulduğu hatırlatılan açıklama şunlar kaydedildi.

"Bugüne kadar 90 bin ton gübre, 160 ton zirai ilaç, 61 bin torba ayçiçeği tohumu, 12 bin adet zirai ilaç ile ekim hazırlıkları için nakit desteği olarak ürün avansı olmak üzere sağlanan ayni ve nakdi üretim desteklerinin finansal karşılığı kısa vadeli kredi olarak 191 milyon lira uzun vadeli kredi olarak 228 milyon lira olmak üzere toplamda 419 milyon lira tutarında gerçekleşmiştir.

Üretici ortaklarımızın yukarıda belirtilen üretim faaliyetleri neticesinde 1,9 milyon dekar alandan 400 bin tonun üzerinde rekolteye ulaşılması beklenmekte olup bu üretim büyüklüğü çerçevesinde ortaklarımızın Birliğimize rekolte beyannamesi ile üretimini taahhüt ettiği ayçiçeğinin tamamına alım garantisi verilmek suretiyle çok önemli bir kamusal görev de ifa edilmektedir."

Trakya Birlik olarak yerli ve milli üretime verilen önemin vurgulandığı açıklamada, "Tarımsal üretim faaliyetlerimizin yanı sıra işletmelerimizde halihazırda 850 ton/gün ayçiçeği tohumu işleme, 560 ton/gün rafine yağ ve 960 ton/gün karma yem üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiği sektörlerde en önde gelen kuruluşlardan biri olarak gıda arz güvenliğinin en büyük güvencelerinden olan birliğimiz, yağlı tohumlar sektöründe yerli ham madde ile mamul üretimi gerçekleştiren en büyük milli üretici olmanın gurur ve sorumluluğu ile hareket etmektedir. Ayçiçek yağının azami şekilde yerli üretimle karşılanabilmesi için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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