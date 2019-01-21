Azatlık namazı nedir, ne zaman nasıl kılınır?

Azatlık namazı nedir? Azatlık namazı ne zaman kılınır? Azatlık namazı nasıl kılınır, kaç rekâttır, hangi sureler okunur? Azatlık namazından sonra hangi dualar edilir?

Bilindiği üzere namaz, kulun Yaratıcısına en yakın olduğu zamandır. Kul namazda Yüce Yaratıcıyla baş başa kalır.

İçinde bulunduğu durumu en iyi biçimde anlatabileceği, halini arz edebileceği yegane an; namaz anıdır.

Aradaki bütün vasıtaları kaldırıp Rabbine dilediği gibi iltica edebileceği, doğrudan temas kurabileceği, iletişime geçebileceği en mükemmel yöntem namazladır. İstek ve temennide bulunmak için, kaza ve beladan korunmak için, gam ve kederden kurtulmak için, günahlardan arınmak için namaz anı beklenmelidir.

Kılınacak namazın ardından samimiyetle edilen duayı Rabbimiz boşa çıkarmayacaktır. Rabbe iltica için farklı farklı namazlar vardır.

İşte bu namaz çeşitlerinden birisi de Azatlık namazı dır.

Peki Azatlık namazı nedir ? Azatlık namazı ne zaman kılınır ? Azatlık namazı nasıl kılınır , kaç rekâttır , hangi sureler okunur? Azatlık namazından sonra hangi dualar edilir?

İşte cevabı:

Ünlü mutasavvıf Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetü’t Talibin adlı eserinden Azatlık Namazını sizler için derledik…

Enes bin Malik’ten (ra) rivayet olunan hadisi şerifte Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdular:

MÜKAFAATLAR SAYMAKLA BİTMİYOR

“Kim Şevval ayında ister gece ister gündüz olsun sekiz rekat namaz kılarsa, her rekatta 1 Fatiha 15 İhlas-ı Şerif (Gülhüvallahu ahad) okuyup; namazdan sonra 70 salavatı Şerife, 70 tesbih duası (Sübhanallahi velhamdulillahi velaaa ilahe illallahuvallahu ekber velaa havle vela kuvvete illa billahilaliyyilaziim) okursa beni hak Peygamber olarak gönderen Hz. Allaha yemin ederim ki;

herhangi bir kul bu namazı tarif ettiğim gibi kılarsa muhakkak Allahü Teala o kimsenin kalbine ilim ve hikmet pınarları akıtır.

O hikmetlerle dilini konuşturur.

O kişiye dünyanın derdini gösterdiğinde devasını da gösterir.

Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsun ki; kim bu namazı vasf ettiğim gibi kılarsa, bu kılmış olduğu namazın en son secdesinden başını kaldırmadan mağfiret olur.

AZATLIK NAMAZINA ŞEHİDLİK SEVABI

O kişi, o yıl içerisinde vefat ederse, affa uğramış ve şehid olarak ölmüş olur.

Eğer o kişi bu namazı seferde kılarsa varacağı yere kolaylıkla varır. Oradaki maksadına erer.

Eğer o kişi borçlu ise, Allahu Teala onun borcunu eda ettirir.

Eğer o kişi ihtiyaç sahibi ise Allahu Teala onun ihtiyacını giderir.

Yine beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsun ki;

Herhangi bir kimse bu namazı kılarsa, Allahu Teala bu namaz içinde okuduğu ayetteki her bir harf karşılığında ona Cennette mahrefe verir.”

Ashab sorar; “Mahrefe nedir? Ya RasulAllah!”

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular; “Mahrefe Cennette, bağlık, bahçelik, bostanlık hurmalıktır ki; bir atlı her bir ağacın gölgesinde 100 sene at koştursa yine de nihayete ulaşamaz.”



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