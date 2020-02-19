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Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor

Ardahanlı inşaat ustası Yusuf ile oğlu Celal İvgin, kış mevsiminin çetin yaşandığı kentte donan su şebekelerini buharla açarak halkın su sorununu çözüyor.
Baba oğul donan su şebekelerini buharla açıyor

Ardahanlı inşaat ustası Yusuf ile oğlu Celal İvgin, kış mevsiminin çetin yaşandığı kentte donan su şebekelerini buharla açarak halkın su sorununu çözüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 27 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin su boruları buz tutuyor. Sular akmadığı için sıkıntı yaşayanların imdadına yetişen ve bu sorunu buhar yöntemiyle gideren inşaat ustası 54 yaşındaki Yusuf ve 21 yaşındaki oğlu Celal İvgin, il merkezi ve ilçelerde aranan isim haline geldi.

Kendilerine telefonla ulaşarak yardım isteyenlerin ikametlerine giden baba ve oğlu, ince hortumla donan bölgeye ulaştıktan sonra buhar vererek buzu kısa sürede çözüyor.

"Bir haftada binden fazla abonenin su sorununu çözdüm"
Baba Yusuf İvgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptığı iş dolayısıyla insanların hayır duasını aldığını söyledi. Kış mevsiminde çok sayıda insanın su sorununu çözdüğünü ifade eden İvgin, şöyle konuştu:

"Göle ilçesinde hava sıfırın altında 40 dereceyi gösterdiğinde kent genelinde dondurucu soğuklar hakim oldu. O günden bu yana birçok kişinin suyu donmaya başladı. Bir hafta içinde binden fazla abonenin su sorununu çözdüm. Tabii ki sadece Ardahan değil, Göle, Çıldır, Hanak ilçelerinde de beni arayan oldu."

İvgin, donan suları 10 dakika ila 1 saat süren çalışmayla açtığını anlattı.

"Yusuf İvgin sayesinde suya kavuştuk"
Soğuklar nedeniyle su borusu donanlardan Songül Biber ise şebekenin donması nedeniyle 3 gündür sularının akmadığını aktardı. Yusuf İvgin'i arayarak yardım istediğini dile getiren Biber, "Sabah kalktık baktık ki sular kesik. Gece donduğunu öğrendik ve 3 gün susuz kaldık. Şu an çok şükür binada sular tek tek açılıyor. Şükür, Yusuf İvgin sayesinde suya kavuştuk." dedi.

Vatandaşlardan Beşir Ünal da Yusuf İvgin'in bölgede kendine has su açma yöntemiyle tanındığını ifade ederek İvgin'in donan suları kısa sürede buharla çözdüğünü vurguladı.

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