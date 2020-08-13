  • BIST 1.111
  • Altın 456,568
  • Dolar 7,3209
  • Euro 8,6631
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı

ÇANKIRI'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı bir sonuç elde eden Mihriban Alış'ı (18), babası, üniversiteye göndermek istemedi. Olayı öğrenen dede Ekrem Civelek, (68) torununun eğitimi için seferber oldu.
Babasının okutmak istemediği Mihriban'a, dedesi sahip çıktı

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Çukurören köyünde yaşayan Mihriban Alış, ortaokulu tamamladıktan sonra babası İsmail Alış, maddi imkansızlık iddiasıyla liseye göndermek istemedi. Ancak aynı köyde yaşayan dedesi Ekrem Civelek, torununun okumasını isteyerek, damadı Alış'ı ikna etti. Bunun üzerine liseyi açıktan bitiren Mihriban, bu yıl girdiği YKS'de iyi bir puan aldı. Fakat 6 çocuk babası Alış, yine kızını okutmak istemediğini söyleyerek, üniversite tercihi yapmamasını istedi. Dede Civelek, bir kez daha devreye girerek "Torunum okumak istiyor ve ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayarak üniversite mezunu olmasını istiyorum" dedi.

DEDESİ İLE TERCİH YAPMAYA GİTTİ

Mihriban Alış, bir arkadaşı vasıtasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından açılan YKS Tercih Ofisi'ne, dedesi Ekrem Civelek ile birlikte gitti. Mihriban, burada uzmanların yardımı ile tercihini gerçekleştirdi. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mihriban, "Babamın okutmak istememesine rağmen, dedem her zaman bana destek oldu. Okumayı ve bir sağlık çalışanı olmayı çok istiyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin tercih ofisine dedemle birlikte geldik. Uzman hocalarımızın yardımıyla tercihlerimizi yaptık. Bize her konuda çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tercihlerim arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi ilk sırada. İnşallah başarılı bir öğrenci olarak mezun olacağım. Başta dedem olmak üzere bana inanan insanları mahcup etmeyecek ve iyi bir sağlık çalışanı olacağım" dedi.

'ELİNDEN TUTUP BURAYA GETİRDİM'

Dede Ekrem Civelek ise, "Torunum okumayı çok istiyordu ama damadım hem maddi sebeplerden hem de 'kız çocuğu okumaz' mantığı ile onu okutmak istemedi. Ben, 'onun boynu bükük kalmasın, bir ömür boyu mutsuz olmasın' diye tüm eğitim masraflarını karşılayacağımı ve onu okutacağımı söyledim. Elinden tutup buraya getirdim. Burada hocalarımız bize çok yardımcı oldular. Gönül rahatlığı ile torunumu onlara teslim ediyorum. İnşallah onun mezuniyetini de görmeyi rabbim bana nasip eder. Bize yardımcı olan ve sahip çıkan başta Sayın Rektörümüz olmak üzere tüm Çankırı Karatekin Üniversitesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı da, tüm öğrencilere tercih konusunda yardımcı olduklarını söyleyerek, "Mihriban kızımız da tercih için bize geldiğinde ve onun hikâyesini duyduğumda çok etkilendim. Maalesef oluyor bazen böyle durumlar. Arkadaşlarımız kendisine yardımcı oldu. Kendisi bizim sağlık bölümlerimizi de tercih etti. İnşallah yerleşir ve öğrencimiz olursa tüm öğrencilerimiz gibi onun için de elimizden gelenin fazlasını yaparız" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivaslı 'minik Herkül' dünyaevine girdi11 Ağustos 2020 Salı 15:21
  • Apartmanda temizlik malzemesi kokusu paniğe yol açtı10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:19
  • Genç güreşçi Kırkpınar'a tarlada hazırlanıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:35
  • Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:34
  • Tarihi Kayaşehir turistlere gece gündüz ev sahipliği yapıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
  • Antik Çağ'dan günümüze yaşayan kent: Assos09 Ağustos 2020 Pazar 11:30
  • Çeltik tarlası fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu09 Ağustos 2020 Pazar 10:09
  • Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:09
  • Yatağan Çayı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:52
  • İHH Beyrut'ta 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti